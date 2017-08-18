После двух терактов в Испании умерла еще одна пострадавшая. Об этом сообщается на официальной странице экстренных служб Каталонии в Twitter.

Женщина, чье имя не называется, умерла в больнице Таррагоны, она стала жертвой второго теракта - наезда на прохожих в Камбрильсе.

Таким образом, к 14 часам 18 августа при двух терактах погибли 14 человек, более 100 людей получили ранения и находятся в больницах.

Днем 17 августа микроавтобус наехал на пешеходов на улице Рамбла в Барселоне. В результате погибли 13 человек. Водитель скрылся с места преступления. Затем похожий теракт был совершен в Кабрильсе, где пострадали шестеро. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России группировка "Исламское государство".

Полиция считает, что два теракта были организованы 12 боевиками. Пятеро нападавших были убиты в Камбрильсе. Еще трое подозреваемых задержаны. В результате в розыске остаются четверо предполагаемых террористов, один из которых - водитель фургона, сбившего пешеходов в Барселоне.