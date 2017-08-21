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Малахов и гуманитарная помощь

Автор:

Андрей Малахов
© Фото: Piterburger.ru

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И "Выходи за меня".

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Понедельник. Во-первых, испанские власти выяснили, кто совершил наезд на пешеходов в Барселоне вечером 17 августа. Предполагается, что 22-летний марокканец Юнес Абуякуб был руководителем атаки. Возможно, после теракта в центре каталонской столицы Абуякуб угнал автомобиль, убил водителя и совершил наезд на сотрудников полиции.

Что там про Малахова и «Первый канал». Ведущий написал открытое письмо Константину Эрнсту и подтвердил, что уходит на ВГТРК (телеканал «Россия-1»). Уже анонсировано шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир». «45 лет — важный рубеж в жизни мужчины, 25 из них я отдал вам и "Первому каналу", - пишет Малахов. - Эти годы стали частью моего ДНК, и я помню каждую минуту, что вы мне посвятили». Кроме того, в интервью «Коммерсанту» Малахов сказал, что его контракт с «Первым» закончился еще 31 декабря 2016 года, после чего не продлевался – якобы все просто привыкли, что ведущий на своем месте. Никакого конфликта с руководством, уверяет ведущий, не было – Малахов просто решил попробовать себя «в новом деле и на новом месте». На «России 1» он будет совмещать работу ведущего и продюсера. Обещает выбирать темы самостоятельно и освещать истории «маленьких людей». «Между темой «любовница Саакашвили» и «свадьба Николая Баскова и Виктории Лопыревой в Грозном» я выберу, конечно, второе», - многообещающе заметил Малахов.

О неоднозначном. Наше МЧС заявило, что Россия – среди ведущих стран по оказанию гуманитарной помощи. С 1993 года РФ провела более 430 операций за рубежом, сумев помочь 140 государствам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций природного характера и военных конфликтов. Это позволяет «поддерживать внешнеполитическую линию РФ». Как всегда – было бы неплохо, если бы в первую очередь «политическая линия» поддерживала собственные регионы.

Новости из солнечного Казахстана. В Астане молодой человек сделал предложение девушке, пробежав 15 км и зафиксировав рисунок своей пробежки на Google Maps. Маршрут жениха сложился в слова «Выходи за меня», его скриншот попал в поздравительное видео, которое парень подготовил к годовщине отношений. Девушка сказала «да». По словам парня, сложнее всего было даже не бежать, а найти улицы, которые могли бы сложиться в слова. Здания мешали. Тем не менее, ура!

«Дождь» сообщает интересные новости про выборы. По версии телеканала, Кремль привлек для повышения явки… сайты знакомств. Якобы на ряде ресурсов теперь можно «совпасть по интересам», поддерживая определенного кандидата. Новшество ввели в преддверии губернаторских выборов.

В Петербурге обещают целую неделю дождей. Надеемся, вы успели порадоваться лету. Кроме того, в полицию поступило заявление о пропаже 27-летней девушки, сотрудницы комитета градостроительства и архитектуры – она ушла вечером гулять в Удельный парк и не вернулась. Будьте внимательны. Хорошего дня.

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