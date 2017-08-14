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Андрей Малахов, берег турецкий и Биг-Бен

Автор:

Андрей Малахов
© Фото: Softiset.ru

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Биг-Бен замолчит на четыре года.

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Вечерние новости понедельника! Итак, уже совсем скоро, через пару часов, в Петербурге покажут первый выпуск «Пусть говорят» без Андрея Малахова. Что характерно, программа будет посвящена покинувшему проект ведущему. Зрители Дальнего Востока уже видели обновленный вариант передачи, место Малахова занял Дмитрий Борисов. «Кого только пресса не записала в претенденты на его место. Ну, а поскольку чаще других в этом контексте звучало мое имя, то, пожалуй, этот эфир начну я. А там посмотрим», - не без иронии отметил ведущий. По официальной версии, Малахов покинул «Первый канал» из-за того, что они с женой ожидают рождения первенца, и телеведущий решил на время посвятить себя семье. Ранее журналисты РБК предполагали, что Малахов покинул первую кнопку из-за «политических» несогласий с продюсерами.

Что там с вирусом Коксаки в Турции. Россияне продолжают скупать путевки на берег турецкий, несмотря на уже более чем реальную опасность заразиться вирусом на отдыхе. Ранее Ассоциация туроператоров России сообщила, что 500 россиянам стало плохо в Турции из-за вируса, кроме того, Анталью признали неблагоприятным регионом для отдыха. Наверняка на этом фоне от поездок отказались граждане многих стран, а наши соотечественники поспешили скупить горящие места. Мало ли, вдруг опять закроют для нас басурманский ол инклюзив. В любом случае, друзья – будьте внимательны на отдыхе, и не только в Турции.

К слову, про путешествия. Если вы собираетесь в Лондон, имейте в виду, что, начиная с полудня 21 августа колокол знаменитого Биг-Бена замолчит на четыре года. Последние 157 лет он звонил каждые 15 минут, нарушив традицию только в 2013 году, во время похорон Маргарет Тэтчер. Хранитель больших часов Стив Джаггс отмечает, что в следующие четыре года в рамках реставрации всей башни проведут и ремонт часов. «Программа по консервации механизма направлена на его сохранение и защиту от разрушения», - говорит британец. По окончании работ механизм обещает работать долго и исправно.

В шахте «Мир» на алмазном руднике в Якутии продолжаются работы по поиску восьми заблокированных горняков. Из-за того, что шахту залило водой, все коммуникации оказались прерваны, а группа шахтеров «заблокирована породой и глинистой массой», говорят в местном МЧС. Спасатели с трудом продвигаются вперед.

«Мегафон» подаст в суд на ФАС из-за требования отменить роуминг внутри России. Ведомство обязало операторов «большой четверки» отменить роуминг с 13 августа. В ответ на что те попросили разъяснить, в чем причина такого требования ФАС, и заметили, что технически это якобы невозможно (нельзя так просто перестать и снимать с нас деньги за воздух).

Петербург. Пока что в городе хорошая погода, но синоптики обещают дожди и похолодание. Хорошего вечера, друзья!

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