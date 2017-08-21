Андрей Малахов опубликовал открытое письмо к Константину Эрнсту

Андрей Малахов опубликовал открытое письмо к генеральному директору Константину Эрнсту. Телеведущий попрощался с Первым каналом, где проработал 25 лет. Письмо обнародовано в колонке Малахова на сайте журнала Starhit, где он является главным редактором.

«45 лет - важный рубеж в жизни мужчины, 25 из них я отдал вам и Первому каналу. Эти годы стали частью моего ДНК, и я помню каждую минуту, что вы мне посвятили», - говорится в письме.

Малахов поблагодарил Эрнста за переданный опыт и за «удивительное путешествие по телевизионной дороге жизни, которое мы прошли вместе». Также он поблагодарил и других сотрудников Первого канала.

«Cмею надеяться, вы знаете истинные причины моего неожиданного трансфера на «Россию 1», - говорится на сайте, где также опубликован видеоанонс новой программы «Прямой эфир».

Сегодня, 21 августа, издание «Антенна» опубликовало интервью с телеведущим. В нем он говорит, что пережил «кризис жанра абсолютно во всем» и устал быть «человеком-солдатом, исполнящим приказы».

Малахов рассказал, что написал заявление об увольнении с Первого канала два месяца назад. Отвечать на вопрос о своем конфликте с новым продюсером программы «Пусть говорят» он отказался.

Свою новую программу ведущий описал как «тот же Малахов в кадре, к которому все привыкли, просто с большей свободой действий». Сроки выхода «Прямого эфира» ни на сайте Starhit, ни в интервью «Антенне» не указаны.

Неделей ранее, 14 августа, впервые в эфир Первого канала вышла программа «Пусть говорят» без Малахова. Она была посвящена его карьере на телевидении. Ведущим «Пусть говорят» стал Дмитрий Борисов.