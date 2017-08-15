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Полуголый Дуров и вирус Коксаки

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© Фото: Ofir Tours

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Дуров призвал россиян сниматься топлес.

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Главная новость вторника – Павел Дуров без рубашки. Основатель «ВКонтакте» и Telegram опубликовал в Instagram свой снимок с голым торсом, ответив таким образом на фотосессию Владимира Путина на рыбалке без рубашки. Правда, Путин снимался в тайге, а Дуров – на Бали. Павел заметил, что, конечно, пришлось поднапрячься, чтобы соревноваться с Путиным по части физической формы. А еще призвал всех россиян публиковать свои полуобнаженные фото, даже придумал специальный хэштег - #PutinShirtlessChallenge. «Никакого фотошопа и перекачивания, иначе вы не альфа», - добавил Дуров. Относится ли призыв к россиянкам, не уточняется.

Фото: durov / instagram.com
 

В алмазной шахте «Мир» в Якутии прекращены поиски четырех горняков, находившихся на момент аварии на отметке минус 310 метров. Как сообщили в компании «Алроса», работа на такой глубине уже опасна для жизни спасателей, поэтому все усилия сейчас направлены на разблокирование четверых шахтеров на отметке минус 210 метров. Всего в результате аварии 4 августа на разных горизонтах оказались заблокированы 150 горняков, большинство удалось спасти.

Работник супермаркета из Суррея Гарри Браун помог американской семье из Аризоны найти пропавшую четырехлетнюю девочку. Ивитт Хенли жила с дедушкой и бабушкой после того, как ее маму и папу лишили родительских прав. Они употребляли наркотики и могли нанести девочке психологическую травму своим поведением. Полиция три недели безуспешно пыталась найти ребенка, тогда бабушка написала 21-летнему Брауну, который оказался в друзьях у отца Хенли в соцсети. Британец некогда общался с нерадивым отцом. Несмотря на то, что он находился за тысячи километров от семейной драмы, Гарри согласился помочь. За несколько дней он возобновил контакт, выяснил, что девочку действительно похитил отец, и что они втроем с ее матерью как раз переезжают из одного отеля в другой. Браун предложил им бесплатную пиццу в качестве символического подарка. Для доставки нужен был адрес, по которому моментально приехали, естественно, не курьеры с пиццей, а полиция.

Накануне СМИ сообщили о первом заболевании вирусом Коксаки в Москве. Впрочем, официально эта информация не подтверждена. По этому случаю наши ведомства выпустили памятку о вирусе Коксаки. Это РНК-вирус, который может проявиться невысокой температурой и легким недомоганием или, напротив, серьезным менингитом. Носителем инфекции может быть только человек, передается вирус воздушно-капельным, пищевым, контактным и водным путем. Молекулы хорошо чувствуют себя в воде и при низких температурах. В категорию риска входят в первую очередь дети. В качестве профилактики важно (как и всегда) соблюдать правила гигиены.

Петербург. В городе активизировались мошенники, действующие от имени «Петроэлектросбыта». Приходят якобы проверять счетчики, часто – к доверчивым пожилым людям, в итоге обирают граждан. Будьте бдительны. Хорошего вам дня.

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