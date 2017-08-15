  • 15 Август 2017
USD 16.08.2017 59.9266 0.1276
USD ММВБ 21:17 59.80600  
EUR 16.08.2017 70.3718 -0.2927
EUR ММВБ 21:17 70.1370  
Нефть($) 15.08.2017 50.73 +0.18
Нефть(p) 15.08.2017 3040.08 +17.24

Павел Дуров призвал парней снять майки «как Путин» (ФОТО)

Автор:


© Фото: durov / instagram.com

Темы дня

Создатель "ВКонтакте" и Telegram запустил флешмоб #PutinShirtlessChallenge.

Основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров призвал россиян фотографироваться с голым торсом, как президент РФ Владимир Путин, и публиковать снимки под хештэгом #PutinShirtlessChallenge. Об этом он написал в своем аккаунте в инстаграме.

«Моему инстаграму пришлось выйти на новый уровень, чтобы поспеть за возросшим уровнем конкуренции со стороны фотографий мистера Путина без майки. Если ты русский, ты должен присоединиться к #PutinShirtlessChallenge. Два правила от Путина — никакого фотошопа и никакого пампинга. В противном случае ты не «альфа», — написал Дуров, опубликовав соответствующий снимок.

Фотографии полуобнаженного Путина появились после его отдыха в Туве. Президент занимался подводной охотой и рыбалкой. Позднее пресс-служба Кремля обнародовала видеозапись двухчасовой «погони» Путина за щукой в горном озере, а также снимки с отдыха президента, на некоторых из них президент запечатлен с голым торсом.

Фото: kremlin.ru
 

На 11:00 по московскому времени  по тегу #putinshirtlesschallenge в инстаграме появилось уже 326 публикаций. На многих из них мужчины хвастаются своими подкачанными телами.

Но есть и те, которые берет пример с Путина и не стесняются лишнего веса. Некоторые подписывают к своим снимкам теги #дуроввернипресс, вспоминая волну негодования после изменений «ВКонтакте» в 2010 году, когда пользователи соцсети призывали Павла Дурова вернуть «стену»
Фото: anton8ondarev, kirillpopovich, vanya_grey, rivanov, alekseibolt, vadinsar, svetlyachokksk, surrenderdorozzy / instagram.com

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Куда сходить в Петербурге в августе

    Последний месяц лета приготовил много приятных сюрпризов жителям и гостям Северной столицы. «Санкт-Петербург.ру» расскажет о самых ярких из них.

    читать далее →

    Пять крыш Петербурга, где проводят концерты и кинопоказы

    Пока погода Северной столицы радует теплом, можно позволить себе романтическую прогулку на крыши, где угощают вином, приглашают посидеть на пуфиках и укутывают пледом.

    читать далее →

    Без блокбастеров: пять лучших киноклубов Петербурга

    «Санкт-Петербург.ру» расскажет, где в Северной столице можно не только увидеть редкие фильмы, но и обсудить их в компании киноэстетов.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Царская одежда: как производят меховые изделия

    «Санкт-Петербург.ру», вооружившись пословицей «готовь сани летом», отправился на одно из самых популярных меховых производств города, чтобы узнать, как сегодня шьют шубы, а также с чем их лучше носить и почему вообще меха имеют бешенную популярность у женщин всего мира.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Пять знаменитых дворов-колодцев

    Знаменитый восьмиугольник, таинственный Дом духов, угловатые формы «дома-утюга» и другие дворы, заслуживающие, по мнению «Санкт-Петербург.ру», обязательного посещения.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    15.08.17
    Где заказать срочный перевод документов в Москве?
    15.08.17
    Коммерческий морской транспорт: купля/продажа и распространенные модели
    15.08.17
    Ремонт Айфона в СПб – недорого, быстро, качественно
    14.08.17
    Интернет-магазин «Мой размер» работает для крупных мужчин
    14.08.17
    Качественный кузовной ремонт автомобилей в Санкт-Петербурге!
    14.08.17
    Не понравился макияж, прическа не к лицу: как быть мастеру?
    11.08.17
    Полезные советы на все случаи жизни
    28.07.17
    В Санкт-Петербурге началось обновление трамвайной сети

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram