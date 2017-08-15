Павел Дуров призвал парней снять майки «как Путин» (ФОТО)

Основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров призвал россиян фотографироваться с голым торсом, как президент РФ Владимир Путин, и публиковать снимки под хештэгом #PutinShirtlessChallenge. Об этом он написал в своем аккаунте в инстаграме.

«Моему инстаграму пришлось выйти на новый уровень, чтобы поспеть за возросшим уровнем конкуренции со стороны фотографий мистера Путина без майки. Если ты русский, ты должен присоединиться к #PutinShirtlessChallenge. Два правила от Путина — никакого фотошопа и никакого пампинга. В противном случае ты не «альфа», — написал Дуров, опубликовав соответствующий снимок.

Фотографии полуобнаженного Путина появились после его отдыха в Туве. Президент занимался подводной охотой и рыбалкой. Позднее пресс-служба Кремля обнародовала видеозапись двухчасовой «погони» Путина за щукой в горном озере, а также снимки с отдыха президента, на некоторых из них президент запечатлен с голым торсом.

Фото: kremlin.ru

На 11:00 по московскому времени по тегу #putinshirtlesschallenge в инстаграме появилось уже 326 публикаций. На многих из них мужчины хвастаются своими подкачанными телами.

Но есть и те, которые берет пример с Путина и не стесняются лишнего веса. Некоторые подписывают к своим снимкам теги #дуроввернипресс, вспоминая волну негодования после изменений «ВКонтакте» в 2010 году, когда пользователи соцсети призывали Павла Дурова вернуть «стену»

Фото: anton8ondarev, kirillpopovich, vanya_grey, rivanov, alekseibolt, vadinsar, svetlyachokksk, surrenderdorozzy / instagram.com