Рыбалка Путина и "Зенит"

Понедельник начнем с главной темы выходных – рыбалки Владимира Путина в Туве. С 1 по 3 августа российский лидер устроил себе небольшой отпуск и ловил рыбу, а также ходил по горам по пути в Благовещенск. Фото президента с голым торсом и пойманной рыбиной обошло все российский и зарубежные СМИ. Например, Daily Mirror сообщила, что «российский лидер находится в хорошей форме и счастлив продемонстрировать свой торс остальному миру», а американские журналисты назвали Путина «главным пропагандистом здорового образа жизни в России». Были и предположения, что Путин популяризирует внутренний туризм. Дмитрий Песков, комментируя президентскую рыбалку (!), отметил, что Владимир Путин любит останавливаться в Южной Сибири, а также то, что президент искупался в озере с 17-градусной водой. Российские издания отметили всплеск интереса к туризму в Карелию и на Камчатку после красочной путинской рыбалки.

Видео: kremlin.ru

Но давайте все же посмотрим, что там «у них». Британское издание The Sunday Telegraph со ссылкой на свои источники сообщает, что государство готово заплатить за Brexit 36 млрд фунтов (порядка 40 млрд евро). Впрочем, эту сумму Лондон готов постепенно выплачивать только в том случае, если Брюссель согласится на торговое соглашение, выгодное для британцев. Это пока что спорная и не подтвержденная информация, но наши СМИ уже тиражируют новость, что ЕС, в свою очередь, после выхода Великобритании из союза, будет ежегодно недополучать около 12 млрд евро.

Внезапно – новости из Израиля. Как сообщают «Известия», депутат израильского кнессета от партии «Ликуд» Нава Прехи-Бокер подготовила законопроект, разрешающий применять смертную казнь к террористам. Документ поддержал премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Сейчас высшая мера наказания в Израиле тоже существует, но для редких и исключительных случаев. Максимальное наказание за теракт – пожизненное заключение.

Тем временем в России, в Уссурийске, очередное наводнение. Из-за ливня оказались затоплены несколько населенных пунктов Приморского края, только официальных уведомлений о затоплении поступило порядка двух тыс. Надеемся, спасатели сработают оперативно – ливень прошел в регионе в ночь с 6 на 7 августа (с учетом разницы часовых поясов).

Петербург. Во-первых, «Зенит» установил очередной рекорд посещаемости – на матч с московским «Спартаком» пришли 53 тыс. 359 зрителей. Во-вторых, петербуржцы разгромили москвичей со счетом 5:1, и радости местных болельщиков не было предела. Ну а затем фанаты «Зенита» напали Александра Панова (был нападающим «Зенита» с 1994 по 2006 год), который вздумал прогуляться по городу в шарфе «Спартака». Видео с инцидентом опубликовал «Пятый канал» - на нем видно, что Панова выводят из толпы фанатов полицейские.

Хорошего вам дня, друзья, берегите себя!