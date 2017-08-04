Дреды, блинчики и Scooter

Пятница, и начнем с новостей о завтраке. Во французском городе Бретань две женщины попытались разбить стекла кафе из-за того, что им подали недостаточно сладкие блинчики. Что характерно, сначала дамы оплатили счет и вышли из заведения, но потом жажда праведной мести пересилила, они вернулись и стали угрожать лично владельцу кафе. Тот вызвал полицию и передал недовольных посетительниц с рук на руки. Впрочем, соцсети оправдывают дам: нельзя же, в самом деле, подавать невкусные блинчики!

Александр Орлов, ударивший в день ВДВ корреспондента НТВ в Парке Горького, получил пять суток административного ареста за неповиновение полиции. Об этом СМИ сообщил секретариат Замоскворецкого суда. А телеканал Russia Today выпустил сюжет, в котором назвал дебошира «защитником» Украины (на Орлове была футболка с логотипом «Оплота», пророссийской организации из Украины).

Накануне СК рекомендовал сотрудникам вести аккаунты в соцсетях как рабочие, то есть ставить на аватарку фотографию в форме и указывать должность. Как сообщает РБК со слов своего источника, речь идет только о старших помощниках управлений по СМИ в региональных управлениях – тех, кто непосредственно может контактировать с прессой в соцсетях. В общем, будьте внимательны со своими страничками, друзья.

Группа Scooter приехала выступать в Крым, и теперь украинские власти обещают музыкантам восемь лет тюрьмы. Лидер группы HP Baxxter знал о ситуации, более того, посол Украины в Германии еще в июне пытался отговорить немцев от выступления (а они прилетели в Симферополь с территории России, что и является нарушением украинского закона), но музыканты не послушались. Что в переводе значит, что выступать на Украину их больше не пустят (да и в тюрьму на восемь лет, надеемся, не посадят).

Журнал Forbes назвал самого высокооплачиваемого писателя 2017 года, и это женщина. Джоан Роулинг за этот год уже заработала 95 млн долларов, впервые с 2008 года вернувшись на первую строчку. В рейтинге, к слову, есть еще одна пишущая британка. Феминизм в действии, да.

Петербург. Во-первых, накануне МЧС разослало ворох смс-оповещений, сообщив о ветре и дожде, так что получайте – погода на улице не фонтан. Вернее, фонтан, но не в том смысле.

На пересечении Богатырского проспекта и Яхтенной улицы накануне вечером парни в подвернутых штанах и белых подтяжках срезали (!) дреды 20-летнему молодому человеку. Хулиганы выглядели крайне молодо, и СМИ поспешили окрестить их новым поколением «скинов». Пострадавший молодой человек с рваной раной затылка доставлен в больницу. По его словам, «скины» решили, что дреды – не подходящая для петербуржца прическа. Берегите себя и хороших выходных, друзья!