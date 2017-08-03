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Избитый журналист и увольнения в Исаакиевском

Автор:

Исаакиевский собор
© Фото: Vsluh.mirtesen.ru

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Журналиста НТВ избили в день ВДВ.

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Четверг начнем с, простите, мордобоя. Речь идет о сюжете, который снимали накануне для НТВ в московском Парке Горького в честь дня ВДВ. Корреспондент Никита Развозжаев только начал жизнерадостно рассказывать о том, как «расплескалась синева», как к нему подошел нетрезвый мужчина и стал нецензурно выражаться, упоминая Украину. Развозжаев попросил его не мешать, за что получил удар в челюсть. Трансляцию прервали. Дебошир попытался убежать, но его догнали. К ВДВ он не имеет никакого отношения, зато был в футболке с символикой «Оплота» - украинской организации с пророссийской ориентацией.

Еще одна новость, тесно связанная с телевидением. ВВС (внезапно) выяснило, почему Андрей Малахов уходит с «Первого канала». По информации британцев, продюсеры решили «разбавить» шоу «Пусть говорят» политическими темами, на что Малахов идти не готов (что такое «политические темы» в понимании продюсеров «Первого» нам тоже, если честно, не очень понятно). Вероятно, Малахов со своей командой уйдет на ВГТРК (хотя официально заявлений об уходе с канала еще никто не писал, идут слухи о кастингах на место Малахова). В общем, слухи и интриги и никакой фактуры. Зато хоккейный клуб «Спартак» предложил Малахову перебраться на их арену и вести домашние матчи. И спокойнее, и без политики.

Впервые за долгое время новости финансов в топе – это август, а что вы хотели. Особенно прытко растет евро – официальный курс ЦБ уже превысил 71 рубль, на торгах вчера европейская валюта стоила больше 72 рублей – впервые с осени 2016 года. Все, кто хотел в «продуктовый тур», но откладывал – наверное, пора!

Тем временем в США бушует миграционная политика Трампа. Одиозный президент предложил законопроект, усложняющий получение иммигрантами вида на жительство, а также ликвидирующий лотерею грин-карт – традиционную акцию, благодаря которой каждый год порядка 50 тыс. эмигрантов получали в США разрешение на работу. Сам Трамп говорит, что намерен отрегулировать поток мигрантов таким образом, чтобы образованные, квалифицированные и англоговорящие приезжие получали больше возможностей.

Петербург. Неоднозначные новости про Исаакиевский собор: накануне прошел слух, что там массово сокращают сотрудников. Это подтвердили и в комитете по культуре, отметив, что именно туда звонят те, кого сократили. Комитет говорит, что никаких указов об увольнениях не давал, и это вопрос дирекции. Впрочем, потом городские СМИ выяснили, что речь идет об увольнении нескольких человек, а не десятков сотрудников. Тем не менее, держим руку на пульсе.

Сегодня обещают небольшой дождь, но нам не привыкать. Хорошего вам дня, друзья, и берегите себя!

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