На Дальневосточном мужчина попал в разлив кипятка из лопнувшей трубы

На Дальневосточном проспекте пожилой мужчина попал в разлив кипятка из лопнувшей трубы. Сейчас пострадавший находится в НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе. Об этом на своей странице «ВКонтакте» рассказала Кристина Кузина.

По ее словам, она вместе с соседкой вытащила из горячего озера мужчину лет 65. «Полз к нам из кипятка на четвереньках, моментом кожа треснула на ногах и руках (до сих пор нахожусь в шоке), вызвали скорую моментально», - написала она.

Прорыв трубы произошел около дома номер 71 в 02:20. К моменту приезда аварийной бригады «Теплосети Петербурга» улицу затянуло паром, кипяток залил проезжую часть и затек под припаркованные машины.

Воду с Дальневосточного проспекта убрали к трем часам ночи, пишет «Фонтанка.ру». На ремонт трубы 700 мм отводится 20 часов, ограничено движение транспорта на полосе, где произошел разлив. Расходы на лечение мужчины оплатит страховая компания.