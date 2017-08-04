В Петербурге днем 4 августа будет сильный дождь и гроза. При этом температура воздуха - от 17 до 19 градусов тепла. Об этом говорится в ежедневном прогнозе ГУ МЧС по Петербургу.

"Облачная погода. Днем дождь, местами ливни, грозы. Ветер юго-восточный, южный 7-12 м/с, при грозе порывы 15 м/с. Атмосферное давление будет понижаться", - говорится в сообщении ведомства.

Восход солнца был в 04:46, закат будет в 21:22. После заката температура воздуха незначительное опустится, ночью будет преимущественно ясно.