Российские туристы стали чаще интересоваться Солсбери после отравления Скрипалей

Британский город Солсбери стал более популярным у российских туристов после отравления экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майю Ломидзе.

По ее словам, путешественники будут с особым вниманием относиться к поездкам в город, где случился инцидент со Скрипалями. «Но будут и те, кто будет избегать посещения этого города – как бы чего не случилось», – подчеркнула Ломидзе.

Она отметила, что обычно Солсбери входит в однодневный тур для посещения Стоунхенджа. В связи с этим город остается одним из лидеров у россиян среди экскурсионных направлений.

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Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в начале марта 2018 года отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок» Позднее премьер-министр страны Тереза Мэй обвинила в происшествии россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которые, по ее словам, работают в ГРУ. Владимир Путин ответил, что это гражданские лица.

Первое интервью двоих россиян появилось в середине сентября. Они отметили, что не имеют никакого отношения к инциденту в Солсбери, отметив, что посещали город в качестве туристов в день отправления экс-разведчика ГРУ. В Министерстве иностранных дел Великобритании слова подозреваемых назвали ложью.

Позднее журналисты-исследователи выяснили, что Петров и Боширов связаны с ГРУ. В частности, они заявили, что настоящее имя Боширова – Анатолий Чепига. По данным журналистов, он участвовал во Второй чеченской войне, а в 2014 году получил звание Герой России.

Британское издание The Telegraph сообщило, что в деле Скрипалей появился третий подозреваемый. Власти страны не раскрывают его имя.