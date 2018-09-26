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Смольный подал иск на 1 млрд рублей к «Метрострою» из-за недоделанных работ на «Новокрестовской» и «Беговой»

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© Фото: Instagram / @fan_of_metro_09

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К настоящему времени подрядчик выполнил работы на 29 млрд из 31 млрд рублей.

Дирекция транспортного строительства обратилась с иском на 1 млрд рублей к «Метрострою» из-за проблем со станциями «Новокрестовская» и «Беговая». Об этом сообщила «Фонтанка» со ссылкой на комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

В ведомстве отметили, что у заказчика работ возникли претензии к качеству и срокам выполнения работ на новых станциях «зеленой» ветки метро. По данным сайта госзакупок, «Метрострой» исполнил контракт на 29,33 млрд из 31,66 млрд рублей. В настоящее время в процессе приемки и погашения находятся работы на 5 млн рублей.

«Основные работы, позволяющие совершить пуск объекта в эксплуатацию и выполнить задачу, поставленную городом, были завершены. Но в связи с крайне сжатыми сроками выполнения работ, а также с изменениями, вносимыми в работу в связи с принятием новых законов, в том числе в сфере транспортной безопасности, и с имеющей место быть задержкой предоставления проектно-сметной документации, ряд работ, не влияющий на безопасную эксплуатацию объекта, продолжает выполняться», – заявили в «Метрострое».

В компании отметили, что не могут расплатиться с подрядчиками из-за нестабильного финансирования Невско-Василеостровской линии метро. В частности, «Метрострой» не получил полный расчет от Смольного за «Новокрестовскую» и «Беговую».

Власти Петербурга обещали открыть новые станции «зеленой» ветки метро, «Новокрестовскую» и «Беговую», 29 апреля, в день матча между футбольными клубами «Зенит» и ЦСКА. Пресс-секретарь Албина Елена Михеева позднее сообщила, что к концу апреля на продолжении Невско-Василеостровской линии начнется лишь рабочее движение, поэтому людей пустят на станции только 13 мая. 

В итоге «Беговую» пассажиры не увидели и 13 мая, а «Новокрестовская» проработала около девяти часов, затем ее закрыли, чтобы она начала работать вместе с «Беговой». После временного открытия станции пассажиры пожаловались на запах сырости, лужи и неработающие эскалаторы. Официальное открытие «Новокрестовской» состоялось 26 мая.

В середине июля на станции начались ремонтные работы. Специалисты устраняли недоработки, выявленные в процессе эксплуатации. В первой половине сентября один из вестибюлей «Новокрестовской» закрыли на ремонт эскалатора.

Проблемы вызывала и «Беговая». Пассажиры жаловались на подтекающие ступеньки. По их словам, подобная ситуация наблюдается с момента открытия станции. В июле около эскалатора был замечен поток воды, а в середине сентября там отвалилась плитка.

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