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Картина дня: работа метро и акция памяти Немцова

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© Фото: Instagram / @metrospbphoto

Темы дня

Как изменится работа петербургской подземки и когда пройдет оппозиционная акция.

Главной темой дня, по версии «Монитора», стало изменение режима работы петербургского метро из-за футбольного матча «Зенита» и «Фенербахче». Оперативнее всех об этом написали Gazeta.SPb (10:30), «Деловой Петербург» (10:50) и «Фонтанка» (10:55).

В ночь с 21 на 22 февраля до 01:00 на вход будут работать три станции метро неподалеку от стадиона «Газпром Арена» – «Крестовский остров», «Беговая» и «Новокрестовская».

В пресс-службе метрополитена отметили, что все остальные станции закроются для входа по обычному расписанию.

«Реализация проездных билетов на основе БСК и активация интернет-платежей будет производиться до закрытия станций на вход», – добавили в подземке.

Второй темой, согласно «Монитору», стало будущее разрушенного корпуса ИТМО. Быстрее всех об этом написали «Деловой Петербург» (17:05), «Фонтанка» (17:45) и «Невские новости» (18:40).

Смольный не собирается сносить историческое здание. Власти будут пытаться восстановить памятник.

В настоящее время в правительстве Петербурга попытаются определить масштаб разрушений и сумму, необходимую для проведения работ.

В субботу, 16 февраля, в здании ИТМО на улице Ломоносова обрушилась кровля и перекрытия пяти этажей. Никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при строительных работах.

Третьей темой, по данным «Монитора», стало согласование акции памяти Бориса Немцова в Петербурге. Первыми об этом сообщили «Фонтанка» (14:30), «Невские новости» (14:45) и «Деловой Петербург» (14:45).

Смольный со второй попытки разрешил провести митинг. Акция состоится 24 февраля на площади Ленина.

«Решением оргкомитета принято ограничение – не более трех флагов от каждой политической силы. На флаги с государственной символикой Российской Федерации и Санкт-Петербурга ограничений нет», – сообщают организаторы.

Политика Бориса Немцова застрелили в центре Москвы 27 февраля 2015 года. Ему было 55 лет.

Самыми оперативными в Петербурге оказались Gazeta.SPb, Regnum и «Деловой Петербург».

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