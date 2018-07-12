Станция метро «Беговая» вновь «замироточила»

Утром 12 июля пассажиры заметили протечку на новой станции метро «Беговая». По словам очевидцев, вода льется по стене у эскалатора. Полиэтилен, которым пытались прикрыть промоину, не помогает.

На работу станции инцидент не повлиял, подъемники функционируют в обычном режиме. Устранять неисправность будет компания «Метрострой», поскольку «Беговая» находится на гарантии.

Ранее пассажиры жаловались на подтекающие ступеньки станции. По их словам, подобная ситуация наблюдается с момента открытия станции. В метро же считают, что воды на лестнице быть не может.

Официальное открытие станций «Беговая» и «Новокрестовская» состоялось 26 мая. В торжественной церемонии участвовали губернатор Георгий Полтавченко и председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров.

Читайте также:

В Смольном предложили изменить принципы строительства метро



Власти Петербурга обещали открыть новые станции «зеленой» ветки метро 29 апреля, в день матча между футбольными клубами «Зенит» и ЦСКА. Пресс-секретарь Албина Елена Михеева позднее сообщила, что к концу апреля на продолжении Невско-Василеостровской линии начнется лишь рабочее движение, поэтому людей пустят на станции только 13 мая.



В итоге «Беговую» пассажиры не увидели и 13 мая, а «Новокрестовская» проработала около девяти часов, затем ее закрыли, чтобы она начала работать вместе с «Беговой». После временного открытия станции пассажиры пожаловались на запах сырости, лужи и неработающие эскалаторы.

Позже на продолжение Невско-Василеостровской линии пробрались диггеры. По их словам, строители вылизали лишь парадную часть станций, а все технические и тоннельные сооружения доделывали позже, когда на станции уже пустили пассажиров.