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Петербуржцы пожаловались на подтекающие ступеньки «Беговой»

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© Фото: Яна Рубина / «Санкт-Петербург.ру»

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По словам очевидцев, подобная ситуация наблюдается с момента открытия станции.

Петербуржцы заметили подозрительные подтеки на ступеньках станции метро«Беговая». По словам очевидцев, которые поделились своим открытием в группе «Признавашки ДТП и ЧП и СПб», подобная ситуация наблюдается с момента открытия станции. Пассажиры считают, что станция «протекает».

В пресс-службе петербургской подземки отпровергли появившуюся информацию. ПО словам представителей метро, никакой воды на станции нет.

Официальное открытие станций «Беговая» и «Новокрестовская» состоялось 26 мая. В торжественной церемонии участвовали губернатор Георгий Полтавченко и председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров.

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Власти Петербурга обещали открыть новые станции «зеленой» ветки метро 29 апреля, в день матча между футбольными клубами «Зенит» и ЦСКА. Пресс-секретарь Албина Елена Михеева позднее сообщила, что к концу апреля на продолжении Невско-Василеостровской линии начнется лишь рабочее движение, поэтому людей пустят на станции только 13 мая. 

В итоге «Беговую» пассажиры не увидели и 13 мая, а «Новокрестовская» проработала около девяти часов, затем ее закрыли, чтобы она начала работать вместе с «Беговой». После временного открытия станции пассажиры пожаловались на запах сырости, лужи и неработающие эскалаторы.

Позже на продолжение Невско-Василеостровской линии пробрались диггеры. По их словам, строители вылизали лишь парадную часть станций, а все технические и тоннельные сооружения доделывают до сих пор, прямо с пассажирами.

Фото: vk.com/unreleased_dtp

 

 

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