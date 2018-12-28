Беглов: Безобразие, что метростроевцы не получили зарплату перед Новым годом

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов назвал безобразием проблемы с выдачей зарплат сотрудникам «Метростроя». Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Беглов отметил, что ситуация с деньгами не очень простая. «Это безобразие, что перед новым годом простые метростроевцы не получают заработную плату. «Метрострой» накопил огромное количество долгов, поставил и себя в сложное положение, и нас в том числе, и горожан», – заявил он.

Врио губернатора подчеркнул, что 27 декабря первые рабочие получили зарплату. Когда деньги выплатят остальным сотрудникам, правительство Петербурга обсудит с «Метростроем» дальнейшие шаги по развитию подземки в Северной столице.

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В среду, 26 декабря, рабочие устроили забастовку в тоннеле строящейся станции метро «Театральная». Власти пообещали выплатить 390 млн рублей, но отметили, что могут быть задержки, потому что на счета наложены ограничения налоговой инспекцией, поэтому в ближайшее время с них должны списать 790 млн рублей.

Позднее вице-губернатор Николай Бондаренко заявил, что компания «Метрострой» должна различным организациям в общей сложности 23 млрд рублей.