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Станцию метро «Новокрестовская» на один день открыли для пассажиров (ФОТО)

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© Фото: Яна Рубина / «Санкт-Петербург.ру»
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    Петербуржцы и гости города жалуются на запах сырости, лужи и неработающие эскалаторы.

    Станцию метро «Новокрестовская» 13 мая в тестовом режиме открыли для пассажиров. Это сделано в первую очередь для болельщиков матча между «Зенитом» и «СКА-Хабаровск».

    На вход и выход станция работала с 10:00 до 15:30, сейчас, до 19:00, она работает лишь на вход, чтобы доставить домой любителей футбола. Добраться из центра Петербурга к «Зенит-арене» уже не получится.

    Фото: Яна Рубина / «Санкт-Петербург.ру»
     

    Несмотря на то, что в компании «Метрострой» корреспонденту «Санкт-Петербург.ру» заявили, что обе новые станции «зеленой» ветки, «Новокрестовская» и «Беговая», готовы на 100%, петербуржцы и гости города жалуются на запах сырости, лужи и неработающие эскалаторы.

    Пока что на «Новокрестовской» закрыты многие входы и выходы, поэтому многие люди теряются и просят помощи и у работников метрополитена. «Понятно, что станция еще не готова, но сегодня футбол, так что пришлось открыть», – честно сказал «Санкт-Петербург.ру» сотрудник подземки, пожелавший остаться анонимным.

    Еще один работник метро заявил, что завтра «Новокрестовская» будет закрыта. Предположительно, полноценно станцию откроют лишь 16 мая. Источники «Санкт-Петербург.ру» ранее рассказали, что обе станции, возможно, официально откроют на День города, 27 мая.

    Фото: Яна Рубина / «Санкт-Петербург.ру»
     

    Сегодня также открыли мост Бетанкура и набережную Макарова. Полноценное движение транспорта по мосту начнется в 18:00, а по набережной уже гуляет много людей, однако территория ни у метро, ни на набережной пока не облагорожена.

    Несколько дней назад в метро уже появились новые схемы подземки со станциями «Новокрестовская» и «Беговая». Власти Петербурга обещали открыть их 29 апреля, в день матча между футбольными клубами «Зенит» и ЦСКА.

    Пресс-секретарь вице-губернатора Игоря Албина Елена Михеева позднее сообщила, что к концу апреля на продолжении «зеленой» ветки начнется лишь рабочее движение, поэтому людей пустят на станции лишь 13 мая.

    Фото: Яна Рубина / «Санкт-Петербург.ру»
     

    В итоге «Беговую» пассажиры не увидели и 13 мая, ее планируют открыть лишь до конца мая, точную дату не называют.

    Две станции строили к Чемпионату мира по футболу, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Строительство «Новокрестовской» и «Беговой» началось в 2015 году.

    Компания «Метрострой» обязалась построить продолжение Невско-Василеостровской линии метро за 30,086 млрд рублей. За это время нужно было построить обе станции, более 5 км двухпутного тоннеля диаметром 10,3 м, два пути диаметром 5,63 м и протяженностью 500 м.

    У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.

    Фото: Яна Рубина / «Санкт-Петербург.ру»

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