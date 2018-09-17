На новой станции метро "Беговая" отвалилась плитка. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

"Клей для плитки не выдержал ту самую плитку в вестибюле "Беговой". Вот так у нас новые станции делают!" – рассказали жители Петербурга.

За три с половиной месяца работы станцию метро "Беговая" неоднократно ремонтировали. По словам очевидцев, станцию чинили по ночам.

Пассажиры жаловались на подтекающие ступеньки. По их словам, подобная ситуация наблюдается с момента открытия станции. В июле около эскалатора был замечен поток воды.

"Беговую" вместе с "Новокрестовской" открыли с опозданием в конце мая 2018 года к Чемпионату мира по футболу. Позже на продолжение Невско-Василеостровской линии пробрались диггеры. По их словам, строители вылизали лишь парадную часть станций, а все технические и тоннельные сооружения доделывали позже, когда на станции уже пустили пассажиров.