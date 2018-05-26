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В Петербурге официально открыли станции метро "Беговая" и "Новокрестовская" (ФОТО)

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© Фото: Яна Рубина / «Санкт-Петербург.ру»
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    В торжественной церемонии приняли участие губернатор Георгий Полтавченко и председатель ЗакСа Вячеслав Макаров.

    В субботу, 26 мая, в Петербурге официально открыли две новые станции метро – "Беговую" и "Новокрестовскую". Для жителей и гостей Северной столицы они будут открыты с 21:00.

    В торжественной церемонии на "Беговой" приняли участие губернатор Георгий Полтавченко, председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров, начальник ГУП "Петербургский метрополитен" Владимир Гарюгин и генеральный директор ОАО "Метрострой" Николай Александров.

    Красная ленточка была разрезана ножницами, которые служат для этого с 1955 года.

    "Мы нашли возможность ежегодно выделять не менее 30 млрд рублей на строительство метро, потому что это один из самых востребованных и любимых горожанами видов транспорта. Сегодня работы ведутся сразу на трех линиях. В этом году, помимо новых станций, мы откроем электродепо "Южное", первое за последние 15 лет. И работа по строительству метро будет продолжаться", – заявил губернатор.

    Полтавченко поблагодарил коллектив метростроевцев за успешное окончание работ. По его словам, одним из сложнейших этапов строительства стала проходка двухпутного тоннеля протяженностью более пяти км, трасса которого идет в том числе под акваторией Финского залива. Метро строили в условиях тяжелой гидрогеологической обстановки, в водонасыщенных грунтах.

    Стоимость строительства участка "зеленой" ветки составила 36,8 млрд рублей, из которых 13,8 – федеральное софинансирование.

    С 21:00 две новые станции будут работать в полную силу. При этом "Новокрестовскую" уже открывали на один день, 13 мая. Тогда петербуржцы и гости города пожаловались на запах сырости, лужи и неработающие эскалаторы. Обе станции построены к Чемпионату мира по футболу, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

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