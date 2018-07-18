  • 18 Июль 2018
USD 10.06.2018 62.3431 -0.3249
USD ММВБ 15:20 63.1468  
EUR 10.06.2018 73.3654 -0.4262
EUR ММВБ 15:20 73.2778  
Нефть($) 18.07.2018 71.78 +0.22
Нефть(p) 18.07.2018 4474.99 -9.53

Пока все спят: станцию метро «Беговая» начали ремонтировать по ночам

Автор:


© Фото: Instagram / @galinasnega

Темы дня

На время Чемпионата мира по футболу плановые доработки в подземке были запрещены.

На стации метро «Беговая» уже две ночи подряд устраняют недостатки, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу петербургской подземки.

По словам очевидцев, в темное время суток к пересечению улиц Беговая и Савушкина съезжается спецтранспорт. В Смольном рассказали, что на время Чемпионата мира по футболу плановые доработки в подземке были запрещены. 

Ранее пассажиры жаловались на подтекающую стену и ступеньки станции. В первом случае представители метро признались, что «Беговая» не выдержала сильных дождей. На второй случай даже не обратили внимания, так как «воды на лестнице быть не может».

Читайте также:

В петербургском метро раскрыли тайну двухуровневой «Спортивной»

Власти Петербурга обещали открыть новые станции «зеленой» ветки метро 29 апреля, в день матча между футбольными клубами «Зенит» и ЦСКА. Пресс-секретарь Албина Елена Михеева позднее сообщила, что к концу апреля на продолжении Невско-Василеостровской линии начнется лишь рабочее движение, поэтому людей пустят на станции только 13 мая.

В итоге «Беговую» пассажиры не увидели и 13 мая, а «Новокрестовская» проработала около девяти часов, затем ее закрыли, чтобы она начала работать вместе с «Беговой». После временного открытия станции пассажиры пожаловались на запах сырости, лужи и неработающие эскалаторы.

Позже на продолжение Невско-Василеостровской линии пробрались диггеры. По их словам, строители вылизали лишь парадную часть станций, а все технические и тоннельные сооружения доделывали позже, когда на станции уже пустили пассажиров.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Репетиторы Санкт-Петербурга

    Лучшее в Петербурге

    Топ-5 мест в Петербурге, где подают холодные супы

    Окрошка, свекольник, гаспачо и даже «Суп от бабушки Надэ» – «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где можно попробовать лучшие летние блюда.

    читать далее →

    Тараном не возьмешь: топ-5 средневековых крепостей недалеко от Петербурга

    «Санкт-Петербург.ру» решил отправиться с вами в далекое прошлое и посмотреть на самые знаменитые крепости, расположенные недалеко от Петербурга.

    читать далее →

    Топ-5 необычных экскурсий по Петербургу

    Прогулка по самым таинственным дворам, шестичасовое путешествие по клубам и барам, покорение крыш с удивительными видами и даже экскурсия на байке – «Санкт-Петербург.ру» выбрал пять способов по-новому взглянуть на Северную столицу.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Отдых в лесу: что взять с собой и как не заблудиться

    «Санкт-Петербург.ру» собрал главные правила и рекомендации специалистов, которые помогут не испортить впечатления от природы.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Безбилетники» на футболе. Как виртуальная реальность меняет мобильную связь

    Товарищеский матч между сборными России и Турции наш корреспондент посмотрел, сидя на диване бизнес-центра на Садовом кольце, но с полным ощущением присутствия на «ВЭБ Арене». Как это стало возможно, расскажет «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Наследие Советов: топ-5 зданий в Петербурге в стиле «конструктивизм»

    «Санкт-Петербург.ру» решил вспомнить советское прошлое Ленинграда и отыскать самые интересные здания, построенные в 1920-1930-х годах.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    11.07.18
    Спрос на «комплексные» переезды растет
    09.07.18
    Что такое ламинированная фанера
    05.07.18
    Королевство Северный Бархант развивает инновационные криптотехнологии
    04.07.18
    Logic Pro начинает экспансию в крупнейшие города России
    03.07.18
    Детская сборная «Макдоналдс» выйдет на поле «Санкт-Петербург Арены» рука об руку с известными футболистами
    29.06.18
    Пять самых удивительных виртуальных государств в мире
    28.06.18
    Плазменная резка
    27.06.18
    Координатно-пробивные работы

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram