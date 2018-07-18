Пока все спят: станцию метро «Беговая» начали ремонтировать по ночам

На стации метро «Беговая» уже две ночи подряд устраняют недостатки, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу петербургской подземки.

По словам очевидцев, в темное время суток к пересечению улиц Беговая и Савушкина съезжается спецтранспорт. В Смольном рассказали, что на время Чемпионата мира по футболу плановые доработки в подземке были запрещены.

Ранее пассажиры жаловались на подтекающую стену и ступеньки станции. В первом случае представители метро признались, что «Беговая» не выдержала сильных дождей. На второй случай даже не обратили внимания, так как «воды на лестнице быть не может».

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Власти Петербурга обещали открыть новые станции «зеленой» ветки метро 29 апреля, в день матча между футбольными клубами «Зенит» и ЦСКА. Пресс-секретарь Албина Елена Михеева позднее сообщила, что к концу апреля на продолжении Невско-Василеостровской линии начнется лишь рабочее движение, поэтому людей пустят на станции только 13 мая.



В итоге «Беговую» пассажиры не увидели и 13 мая, а «Новокрестовская» проработала около девяти часов, затем ее закрыли, чтобы она начала работать вместе с «Беговой». После временного открытия станции пассажиры пожаловались на запах сырости, лужи и неработающие эскалаторы.

Позже на продолжение Невско-Василеостровской линии пробрались диггеры. По их словам, строители вылизали лишь парадную часть станций, а все технические и тоннельные сооружения доделывали позже, когда на станции уже пустили пассажиров.