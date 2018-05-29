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Диггеры: Станции метро «Новокрестовская» и «Беговая» сдали недостроенными

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© Фото: Instagram / @helen_pirh

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Экстремалы незаконно пробрались на новые станции метро, которые сдали 26 мая.

Диггеры из команды Urban Dreams незадолго до открытия станций метро «Новокрестовская» и «Беговая» незаконно проверили готовность объектов. Об этом они рассказали в социальных сетях, добавив видео своих похождений.

По словам экстремалов, они переоделись в форму рабочих, а затем пробрались на «Новокрестовскую» через вентиляционную шахту. «Никакой охраны или даже замков — она была просто открыта», – отметили диггеры. В тоннеле члены Urban Dreams наткнулись на сигнализацию, однако им удалось уйти от охраны.

Новые станции «зеленой» ветки метро оказались недоделанными. За два дня до их открытия были не готовы вентиляционные шахты.

«Вообще, сложилось ощущения, что они вылизали лишь парадную часть станции, а все технические и тоннельные сооружения доделывают до сих пор, прямо с пассажирами», – добавили экстремалы.

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Власти Петербурга обещали открыть новые станции «зеленой» ветки метро 29 апреля, в день матча между футбольными клубами «Зенит» и ЦСКА. Пресс-секретарь Албина Елена Михеева позднее сообщила, что к концу апреля на продолжении Невско-Василеостровской линии начнется лишь рабочее движение, поэтому людей пустят на станции только 13 мая. 

В итоге «Беговую» пассажиры не увидели и 13 мая, а «Новокрестовская» проработала около девяти часов, затем ее закрыли, чтобы она начала работать вместе с «Беговой».

Официальное открытие станций состоялось 26 мая. В торжественной церемонии на «Беговой» участвовали губернатор Георгий Полтавченко и председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров.

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