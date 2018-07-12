Метрополитен о «водопаде» на «Беговой»: Какую станцию построили, такую и эксплуатируем

«Водопад» на новой станции метро «Беговая» устранен. Об этом корреспонденту «Санкт-Петербург.ру» сообщили в пресс-службе петербургского метрополитена.

Видео с потоком воды около эскалатора появилось утром 12 июля. В подземке объяснили, что происшествие произошло еще на прошлой неделе.

Тогда протечка произошла из-за частых ливней, заявили в ГУП «Петербургский метрополитен». На вопрос, не опасны ли потоки воды на станции, где проходит электричество, ответили, что в таком соседстве нет ничего страшного, «раз станция работает после инцидента уже неделю».

Насчет возможности повторения происшествия в пресс-службе вовсе не дали четкого комментария: «Мы не всевидящие, сказать наперед не можем».

Нынешнюю протечку устранила компания «Метрострой», которая строила станцию, так как «Беговая» все еще находится на гарантии. Виновна ли компания в протечке в пресс-службе метрополитена не знают: «Какую станцию построили, такую и эксплуатируем». В «Метрострое» дать оперативный комментарий относительно проблем с водой отказались.

Официальное открытие станций «Беговая» и «Новокрестовская» состоялось 26 мая 2018 года. Позже на продолжение Невско-Василеостровской линии пробрались диггеры. По их словам, строители вылизали лишь парадную часть станций, а все технические и тоннельные сооружения доделывали позже, когда на станции уже пустили пассажиров.