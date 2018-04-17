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Открытие новых станций метро «Новокрестовская» и «Беговая» может пройти без пассажиров

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станция «Новокрестовская» за две недели до открытия
© Фото: vk.com/ruckoff

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Ранее Смольный обещал, что новые станции откроют для пассажиров к матчу «Зенит» – ЦСКА, который состоится 29 апреля.

На станции метро «Новокрестовская» и «Беговая» в день открытия 29 апреля могут не пустить пассажиров, так как, скорее всего, начнется лишь рабочее движение, а полную нагрузку на объекты дадут позднее. Об этом «Санкт-Петербург.ру» рассказала пресс-секретарь вице-губернатора Петербурга Игоря Албина Елена Михина.

По ее словам, на «Новокрестовскую» могут пустить лишь «специальные клиентские группы» пассажиров, однако вопрос окончательно не решен. «Беговой» пассажиры не смогут воспользоваться точно, потому что станция будет работать только в рабочем режиме. Михина отметила, что в полной мере новые объекты петербургской подземки заработают до Чемпионата мира по футболу 2018 года.

В пресс-службе «Метростроя» сообщили, что график работы на новом участке Невско-Василеостровской линии подземки «крайне напряженный».

«Но несмотря на все сложности, уже 29 апреля мы запустим рабочее движение поездов по линии», – заверил глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин.

Тестовый мотопоезд прошел от станции «Приморская» до «Беговой» в ночь на 16 апреля. В понедельник, 23 апреля, на контактный рельс нового участка метро подадут напряжение, после чего по нему пройдет первый пробный поезд.

На строящихся станциях до сих пор продолжаются работы по монтажу инженерных сетей и лифтов для маломобильных групп населения. Не завершена отделка вестибюлей и установка автоматических раздвижных дверей на платформах.

Почти за две недели до открытия станций «Новокрестовскую» и несколько других объектов проверили вице-премьер Аркадий Дворкович вместе с главой министерства транспорта России Максимом Соколовым. Готовность продолжения Невско-Васиеостровской линии достигла 95%, однако на фотографиях, опубликованных горожанами в социальных сетях, видно, что территория вокруг «Новокрестовской» до сих пор не благоустроена.

Обе станции «зеленой» ветки метро возводит «Метрострой». Компания обязалась построить продолжение Невско-Василеостровской линии метро за 30,086 млрд рублей. Строительство «Новокрестовской» и «Беговой» началось в 2015 году.

Ранее Смольный обещал, что станции «Новокрестовская» и «Беговая» откроют для пассажиров к футбольному матчу «Зенит» – ЦСКА, который состоится 29 апреля. Это будет первый тестовый матч на «Зенит-арене» к Чемпионату мира по футболу, который пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.

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