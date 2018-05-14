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Станцию метро «Новокрестовская» закрыли, ее откроют вместе с «Беговой» ко Дню города

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«Новокрестовская»
© Фото: Instagram / @annie_ros_photography

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Власти Северной столицы в очередной раз отложили открытие двух станций «зеленой» ветки метро.

Станцию метро «Новокрестовская», которая в тестовом режиме работала 13 мая, закрыли почти на две недели. Смольный хочет полноценно запустить ее вместе со станцией «Беговая», сообщила «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Открытие двух новых объектов «зеленой» ветки метрополитена произойдет ближе к 27 мая, Дню города. Точная дата в настоящее время не сообщается.

«Новокрестовская» была открыта 13 мая ради болельщиков, которые шли на матч «Зенит» – «СКА-Хабаровск». Первые посетители станции пожаловались на запах сырости, лужи и неработающие эскалаторы.

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» написал, что за девять часов работы станции через турникеты станции прошли более 18 тыс. раз.

Бесплатный доступ в интернет на «Новокрестовской» и «Беговой» появится позднее. В пресс-службе городской подземки рассказали, что работы по подключению Wi-Fi начнутся в июне. Проект реализует компания «МаксимаТелеком», которая уже обеспечила интернетом все станции петербургского метро.

Власти Петербурга обещали открыть их 29 апреля, в день матча между футбольными клубами «Зенит» и ЦСКА. Пресс-секретарь Албина Елена Михеева позднее сообщила, что к концу апреля на продолжении «зеленой» ветки начнется лишь рабочее движение, поэтому людей пустят на станции лишь 13 мая. В итоге «Беговую» пассажиры не увидели и 13 мая, ее планируют открыть лишь до конца мая.

Две станции строили к Чемпионату мира по футболу, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Строительство «Новокрестовской» и «Беговой» началось в 2015 году.

Компания «Метрострой» обязалась построить продолжение Невско-Василеостровской линии метро за 30,086 млрд рублей. За это время нужно было построить обе станции, более 5 км двухпутного тоннеля диаметром 10,3 м, два пути диаметром 5,63 м и протяженностью 500 м.

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете. 

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