  • 18 Июль 2018
USD 10.06.2018 62.3431 -0.3249
USD ММВБ 15:20 63.1468  
EUR 10.06.2018 73.3654 -0.4262
EUR ММВБ 15:20 73.2778  
Нефть($) 18.07.2018 71.78 +0.22
Нефть(p) 18.07.2018 4474.99 -9.53

В петербургском метро раскрыли тайну двухуровневой «Спортивной»

Автор:


© Фото: Wikipedia / Florstein

Темы дня

По словам сотрудников подземки, такая система позволяла соединить станцию с планируемой Кольцевой линией.

В Петербургском метрополитене рассказали, почему станция метро «Спортивная» была спроектирована двухъярусной. По словам сотрудников подземки, это было сделано, чтобы состыковать станцию с планируемой Кольцевой линией. 

Подобная конструкция существенно увеличивает пропускную способность пересадочного узла и сокращает время, которые пассажиры тратят на переход. На момент запуска в 1997 году на «Спортивной» были созданы небольшие отрезки четырех тоннелей будущей Кольцевой. Один из них ведет в Петроградскую сторону, два на Васильевский остров.

Читайте также:

Петербургское метро потратит 109 млн рублей на новую форму для сотрудников

Согласно плану, первый участок Кольцевой линии от «Большого проспекта» до «Лесной» появится в Петербурге в период с 2028 до 2030 года. Ранее Смольный обещал построить его в период с 2023 по 2028 год. О втором и третьем участке говорить сейчас не приходится.

Ранее в петербургском метро объяснили, как определяли маршруты первых линий подземки. По их словам, в середине XX века петербуржцам больше всего нужен был транспорт, который соединил бы промзону Кировского района и новостройки у Московского проспекта с центром города.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Репетиторы Санкт-Петербурга

    Лучшее в Петербурге

    Топ-5 мест в Петербурге, где подают холодные супы

    Окрошка, свекольник, гаспачо и даже «Суп от бабушки Надэ» – «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где можно попробовать лучшие летние блюда.

    читать далее →

    Тараном не возьмешь: топ-5 средневековых крепостей недалеко от Петербурга

    «Санкт-Петербург.ру» решил отправиться с вами в далекое прошлое и посмотреть на самые знаменитые крепости, расположенные недалеко от Петербурга.

    читать далее →

    Топ-5 необычных экскурсий по Петербургу

    Прогулка по самым таинственным дворам, шестичасовое путешествие по клубам и барам, покорение крыш с удивительными видами и даже экскурсия на байке – «Санкт-Петербург.ру» выбрал пять способов по-новому взглянуть на Северную столицу.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Отдых в лесу: что взять с собой и как не заблудиться

    «Санкт-Петербург.ру» собрал главные правила и рекомендации специалистов, которые помогут не испортить впечатления от природы.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Безбилетники» на футболе. Как виртуальная реальность меняет мобильную связь

    Товарищеский матч между сборными России и Турции наш корреспондент посмотрел, сидя на диване бизнес-центра на Садовом кольце, но с полным ощущением присутствия на «ВЭБ Арене». Как это стало возможно, расскажет «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Пресс-релизы

    11.07.18
    Спрос на «комплексные» переезды растет
    09.07.18
    Что такое ламинированная фанера
    05.07.18
    Королевство Северный Бархант развивает инновационные криптотехнологии
    04.07.18
    Logic Pro начинает экспансию в крупнейшие города России
    03.07.18
    Детская сборная «Макдоналдс» выйдет на поле «Санкт-Петербург Арены» рука об руку с известными футболистами
    29.06.18
    Пять самых удивительных виртуальных государств в мире
    28.06.18
    Плазменная резка
    27.06.18
    Координатно-пробивные работы

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram