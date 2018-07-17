В петербургском метро раскрыли тайну двухуровневой «Спортивной»

В Петербургском метрополитене рассказали, почему станция метро «Спортивная» была спроектирована двухъярусной. По словам сотрудников подземки, это было сделано, чтобы состыковать станцию с планируемой Кольцевой линией.

Подобная конструкция существенно увеличивает пропускную способность пересадочного узла и сокращает время, которые пассажиры тратят на переход. На момент запуска в 1997 году на «Спортивной» были созданы небольшие отрезки четырех тоннелей будущей Кольцевой. Один из них ведет в Петроградскую сторону, два на Васильевский остров.

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Согласно плану, первый участок Кольцевой линии от «Большого проспекта» до «Лесной» появится в Петербурге в период с 2028 до 2030 года. Ранее Смольный обещал построить его в период с 2023 по 2028 год. О втором и третьем участке говорить сейчас не приходится.

Ранее в петербургском метро объяснили, как определяли маршруты первых линий подземки. По их словам, в середине XX века петербуржцам больше всего нужен был транспорт, который соединил бы промзону Кировского района и новостройки у Московского проспекта с центром города.