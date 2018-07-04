Руководство метро Петербурга рассказало, как определяли маршруты первых линий подземки

Руководство петербургского метрополитена рассказало, что для определения маршрутов первых линий метро использовались талоны в трамваях. Об этом представители подземки написали на странице «Метро. Повседневности».

«Когда ленинградцы входили в трамвай, им выдавался талончик с названием остановки. На выходе талончик нужно было вернуть контролеру. В конце рабочего дня тысячи талончиков свозились в один пункт и подсчитывались специалистами. Откуда? Куда? Сколько?» – рассказали в подземке.

Сотрудники метро выяснили, что больше всего горожанам был нужен транспорт между центром города, промышленной зоны Кировского завода и районов новостроек у Московского проспекта.

В первую очередь руководство метрополитена хотело связать север и юг города, а затем наладить сообщение между вокзалами. Особое значение уделялось станции метро «Площадь Ленина», поскольку в выходные десятки тысяч ленинградцев отправлялись загород при помощи Финляндского вокзала.

«Московско-Петроградская линия в свою очередь решила не менее важную задачу – соединила с историческим центром жилые массивы растущего Московского района и заселённой Петроградской стороны», – отметили в подземке.

Третья линия, Невско-Василеостровская, была специально проведена вдоль Невского проспекта. На ней возвели два крупных пересадочных узла «Невский проспект» – «Гостиный двор» и «Маяковская» – «Площадь Восстания».

Ранее сотрудники метро рассказали, почему женщины не могут работать машинистами. В подземке также объясняли, почему в вестибюлях станций нет урн и туалетов и почему поручни эскалатора движутся быстрее ступенек.

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