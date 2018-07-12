Петербургское метро потратит 109 млн рублей на новую форму для сотрудников

В петербургском метро заказали фирменную одежду для сотрудников почти на 110 млн рублей. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок. За эти деньги исполнитель должен изготовить более 20 тыс. единиц одежды, включая соответствующие аксессуары.

Большую часть сотрудников подземки оденут в темно-синие костюмы, старший начальственный состав – в сине-зеленые. Итоги конкурса подведут через неделю, 19 июля. Поставку одежды планируют начать в августе, все комплекты метро получит до конца 2019 года.

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