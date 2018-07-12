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Петербургское метро потратит 109 млн рублей на новую форму для сотрудников

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© Фото: Instagram / @metrospbphoto

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Большую часть сотрудников подземки оденут в темно-синие костюмы, старший начальственный состав – в сине-зеленые.

В петербургском метро заказали фирменную одежду для сотрудников почти на 110 млн рублей. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок. За эти деньги исполнитель должен изготовить более 20 тыс. единиц одежды, включая соответствующие аксессуары.

Большую часть сотрудников подземки оденут в темно-синие костюмы, старший начальственный состав – в сине-зеленые. Итоги конкурса подведут через неделю, 19 июля. Поставку одежды планируют начать в августе, все комплекты метро получит до конца 2019 года.

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Ранее метрополитен объявил конкурс на поставку эскалаторов для станции метро «Технологический институт – 1». Стоимость контракта составит 430 млн рублей. Заявки от производителей будут приниматься до 17 июля. В рамках реконструкции станции три эскалатора заменят на четыре механизма нового типа. Проект работ уже был одобрен Главгосэкспертизой.

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