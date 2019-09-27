Картина дня: «пропажа» ангела из Любашинского сада и приём туристов по электронным визам в Пулково

Главной новостью, по данным «Монитора», стала «пропажа» недавно установленного ангела, который сидел на скамейке в Любашинском саду. Вместо скульптуры горожане заметили торчащий металлический штырь.

Утром в пятницу, 27 сентярбя, в ряде СМИ появилась информация о пропаже металлической фигуры. Как позднее рассказали в пресс-службе администрации Калининского района, её не украли, а забрали на ремонт.

За месяц работы нового фонтана сад посетило несколько десятков тысяч человек. Многие из них фотографировались с ангелом в беседке, обнимали его, поэтому крепления конструкции не выдержали. После ремонта ангел вернётся обратно.

Второй новостью, по данным «Монитора», стали новые правила приёма туристов в аэропорту Пулково: с 1 октября путешественники из 53 стран смогут прибывать на территории Петербурга и Ленобласти по электронным визам. Первыми об этом написали «Невские новости» (26 сентября в 17:05), «78» (27 сентября в 14:10) и «Фонтанка» (14:40).

Как сообщают в пресс-службе аэропорта, в список стран вошли: Нидерланды, Австрия, Андорра, Сингапур, Бахрейн, Бельгия, Болгария, Ватикан, Мальта, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Индия, Индонезия, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Катар, Кипр, Китай (включая Тайвань), КНДР, Кувейт, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Малайзия, Мексика, Монако, Норвегия, Оман, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Саудовская Аравия, Северная Македония, Сербия, Словакия, Словения, Турция, Филиппины, Финляндия, Франция.

Разрешённый срок пребывания в России по электронной визе составляет не более 8 суток с даты въезда. Оформить её необходимо не позднее, чем за 4 дня до даты въезда.

Третьей новостью дня, согласно «Монитору», стало продление работы трёх станций метро – «Новокрестовская», «Крестовский остров» и «Беговая» – в ночь со 2 на 3 октября из-за матча между петербургским «Зенитом» и лиссабонской «Бенфикой». Станции закроются в 01:00.

Как сообщается на сайте метрополитена, остальные станции подземки будут работать по обычному расписанию.

Спортивное состязание состоится на стадионе «Газпром Арена» в среду, 2 октября, в 22:00.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Невские новости», «Фонтанка» и «78».