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Песков назвал абсурдной реакцию Великобритании на интервью Петрова и Боширова

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© Фото: Сергей Гунеев / РИА «Новости»

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Пресс-секретарь главы РФ отметил, что россияне не нарушали никаких законов, поэтому власти не будут ничего предпринимать в их отношении.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абсурдной реакцию Великобритании на интервью Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон подозревает в отравлении Сергея Скрипаля.

Накануне, 13 сентября, в сети появилось первое интервью двоих россиян. Они заявили, что не имеют никакого отношения к инциденту в Солсбери, отметив, что посещали город в качестве туристов в день отправления экс-разведчика ГРУ. В Министерстве иностранных дел Великобритании слова подозреваемых назвали ложью.

«Что явилось поводом обвинения России во лжи? Позиция России не претерпела каких-либо изменений, она абсолютно однозначная, прозрачная и последовательная. Мы считаем неприемлемым какие-либо ассоциации руководства Российской Федерации или российского государства с тем, что произошло в Солсбери», – передает ТАСС слова Пескова.

Пресс-секретарь отметил, что Петров и Боширов – простые граждане, которые не имеют отношения к государству. Песков подчеркнул, что Кремль не будет предпринимать никаких действий в отношении россиян.

«Никакие законы они не нарушали на территории РФ и нам также неизвестно официально о том, что они нарушали какие-то законы где-то еще в мире», – сказал он.

Песков добавил, что президент РФ Владимир Путин вряд ли полностью смотрел интервью, но знает о нем из новостей. Пресс-секретарь добавил, что также не видел ролик из-за нехватки времени.

Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в начале марта 2018 года отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок». Ответственность за нападение Лондон возложил на Россию. Борис Джонсон, занимавший в то время пост главы МИД страны, сказал, что отравление было совершено по указу президента РФ Владимира Путина. 

Позднее премьер-министр страны Тереза Мэй заявила, что подозреваемые, Петров и Боширов, работают в ГРУ. Владимир Путин ответил, что российские власти знают, кем являются Александр и Руслан. Он отметил, что это гражданские лица. «Ничего там особенного и криминального нет», – сказал Путин.

Племянница Сергея Скрипаля Виктория также сказала, что подозреваемые не имеют отношения к отравлению.

 

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