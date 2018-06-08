В Петербурге после 26 лет работы закрылось генконсульство Великобритании

Генеральное консульство Великобритании в Петербурге завершило свою работу. Об этом сообщил посол страны в РФ Лори Бристоу.

Он заявил, что несколько дней назад состоялся последний прием в честь дня рождения королевы, после чего работа была прекращена. Бристоу подчеркнул, что генконсульство представляло Великобританию 26 лет, «выстраивая долгосрочные взаимовыгодные отношения».

Дипломат отметил, что сейчас наступило непростое время для отношений между двумя государствами.

Решение о закрытии генерального консульства было принято в марте 2018 года вскоре после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

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Лондон возложил ответственность за атаку на Россию и выслал 23 российских дипломатов домой. Глава британского МИД Борис Джонсон заявил, что отравление Скрипалей санкционировал лично президент Владимир Путин. В конце марта США, Канада и 18 европейских стран, включая Украину, заявили о высылке более 100 российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией по делу об отравлении Скрипаля.

Россия ответила симметрично. Москва объявила о «зеркальных» санкциях в отношении Вашингтона, закрыв американское консульство в Петербурге и выслав из страны 58 сотрудников сотрудников посольства США в Москве и двух работников американского генконсульства в Екатеринбурге.

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