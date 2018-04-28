Генконсул США с супругой освободили петербургскую резиденцию

Генеральный консул США покинул резиденцию, расположенную в Гродненском переулке в Петербурге. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Дипломат и его жена не появлялись в здании почти неделю. Там остаются только представители российского охранного предприятия.

Генконсульство США в Северной столице было закрыто в конце марта в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании.

Глава британского МИД Борис Джонсон заявил, что отравление Скрипалей санкционировал лично президент Владимир Путин. США, Канада и 18 европейских стран, включая Украину, заявили о высылке более 100 российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией по делу об отравлении Скрипаля.

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Россия в ответ объявила о «зеркальных» санкциях в отношении Вашингтона, закрыв американское консульство в Петербурге и выслав из страны 58 сотрудников сотрудников посольства США в Москве и двух работников американского генконсульства в Екатеринбурге.

Все они объявлены «persona non grata» за «деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом».

«Высылка дипломатов США и закрытие их консульства – единственно возможный ответ со стороны России. Не думаю, что этого не ожидали в Вашингтоне. Не исключен второй раунд враждебных действий со стороны США – таких, как арест российских активов, который допустил посол США Хантсман», – сказал российский сенатор Алексей Пушков.

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