В МИД РФ объявили о закрытии американского консульство в Петербурге

Глава МИД России Сергей Лавров объявил о «зеркальных» санкциях в отношении США. Москва закроет американское консульство в Петербурге, его работники должны покинуть Северную столицу до 31 марта включительно.

«Отозвано согласие на открытие и функционирование генерального консульства США в Петербурге. Американские представители должны полностью освободить ранее предоставленное им для размещения данного учреждения административное здание не позднее 31 марта», – отметили в министерстве.

Россия вышлет 58 сотрудников посольства США в Москве и двух работников американского генконсульства в Екатеринбурге. Все они объявлены «persona non grata» за «деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом», им надлежит покинуть страну до 5 апреля.

«Высылка дипломатов США и закрытие их консульства – единственно возможный ответ со стороны России. Не думаю, что этого не ожидали в Вашингтоне. Не исключен второй раунд враждебных действий со стороны США – таких, как арест российских активов, который допустил посол США Хантсман», – сказал российский сенатор Алексей Пушков.

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«В международных делах, в таком тонком вопросе, как дипломатическая служба, всегда учитывается реакция партнера на любые санкции. Возможно, они считали, что будет закрыто консульство не в Петербурге, а, допустим, в Екатеринбурге. В любом случае они пошли на высылку наших дипломатов, сделав таким образом свой выбор. Как будет дальше развиваться дипломатическая часть нынешней «холодной войны», пока непонятно, но не думаю, что очередные шаги, какие-то новые санкции со стороны США последуют прямо немедленно», – цитирует радио Sputnik директор научно-исследовательского Института политической социологии Вячеслав Смирнов.

«Я хочу напомнить вам, что нет никакого оправдания ответным действиям России. Наши действия были мотивированы исключительно атакой на Великобританию, атакой на британского подданного и его дочь. Посмотрите, это первый раз, когда нервно-паралитическое вещество оружейного типа «Новичок» было применено не во время войны на территории союзника США», – сказала представитель Госдепа Хезер Науэрт.

«Выдворение необъявленных российских разведчиков США и более чем двумя десятками стран-партнеров и союзников по НАТО ранее на этой неделе было адекватным ответом на российскую атаку на британской земле. Сегодняшний шаг России по высылке американских дипломатов знаменует дальнейшее ухудшение в отношениях между Соединенными Штатами и Россией», – отметили в пресс-службе Белого дома.

«Я весьма обеспокоен. Думаю, что мы подошли к ситуации, которая, по большому счету, близка к тому, что мы пережили во время «холодной войны», – сказал генсек ООН Антониу Гутерреш.

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В понедельник, 26 марта, США, Канада и 18 европейских стран, включая Украину, заявили о высылке более 100 российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Экс-разведчик и его дочь Юлия были отравлены в Великобритании 4 марта. Лондон возложил ответственность за атаку на Россию и выслал 23 российских дипломатов домой. Россия ответила симметрично. Глава британского МИД Борис Джонсон заявил, что отравление Скрипалей санкционировал лично президент Владимир Путин.

Теперь Великобритания замораживает все запланированные контакты с Россией на высшем уровне. Уже известно, что члены королевской семьи и британское правительство в знак протеста не поедут на чемпионат мира по футболу в России в июне этого года.

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