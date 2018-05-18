Сергея Скрипаля выписали из больницы в Великобритании

Бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, которого в марте оправили нервно-паралитическим веществом, выписали из больницы. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Национальную службы здравоохранения Великобритании.

«Фантастическая новость: Сергей Скрипаль чувствует себя достаточно хорошо для того, чтобы покинуть Окружную больницу в Солсбери», – сказала глава больницы Кара Чарльз-Баркс.

Она добавила, что экс-разведчик смог быстро поправиться благодаря тяжелой работе сотрудников учреждения.

Позднее выписку Скрипаля прокомментировал президент РФ Владимир Путин. «Мы рады на самом деле... Надеюсь, он будет здоров и непривридим», – сказал Путин.

Сергей Скрипаль, осужденный в России за госизмену, вместе с дочерью были отравлены веществом «Новичок» в британском Солсбери 4 марта. Юлия Скрипаль была выписана в апреле, она продолжает страдать от последствий яда.

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Сразу после инцидента Лондон возложил ответственность за проишествие на Россию, а глава МИД страны Борис Джонсон заявил, что отравление было совершено по указу президента РФ Владимира Путина.

В качестве санкционной меры Великобритания выслала на родину 23 российских дипломата. Москва ответила симметричными действиями. В конце марта США, Канада и 18 европейских стран, включая Украину, заявили о высылке более 100 российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией по делу об отравлении Скрипаля.

В ответ Россия объявила о «зеркальных» санкциях в отношении Вашингтона, закрыв американское консульство в Петербурге и выслав из страны 58 сотрудников сотрудников посольства США в Москве и двух работников американского генконсульства в Екатеринбурге.

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