Катия Соловцова: Моя цель - вывести творчество в России на качественно новый уровень

Через неделю, 13 марта, стартует первый Всероссийский онлайн-марафон для творческих людей и профессий «Жизнь как творчество». Мероприятие рассчитано на тех, кто хочет не просто творить, но превратить это в прибыльный бизнес, что звучит довольно смело. Идейный вдохновитель и основатель благотворительного движения «Жизнь как творчество» Катия Соловцова сумела, благодаря своим дизайнерским способностям, организовать успешное дело и сейчас активно пытается помочь всем, кто хочет зарабатывать созданием своих работ. Что важно: мероприятие делает акцент на людях с ограниченными возможностями.

Мы встречаемся с Катией у нее в мастерской на Васильевском острове, где царит приятная атмосфера. Креативный дизайнер сети компаний «I'm very», психолог, коуч, автор тренингов по построению творческого бизнеса, владелица «Мастерской Катии Соловцовой» сразу производит впечатление человека, который давно перестал гнаться только за деньгами и жаждет гораздо большего. В тоже время в ней нет подчеркнутой отстраненности творческой персоны от мирских дел. Даже зная о ее серьезном опыте в бизнесе, на Катию Соловцеву сложно поставить клише «бизнес-леди». Впрочем, как и любой другой ярлык.

Катия, как ты начинала свой путь?

– Начинала я валютным брокером и занималась этим девять лет. Была начальником отдела и очень прилично зарабатывала для того времени.

Сейчас у меня есть несколько бизнес-проектов, один из них – мастерская авторской полиграфии. Это новое для российского бизнес-сообщества понятие «авторская полиграфия» я придумала шесть лет назад. Авторская полиграфия предполагает совмещение графического дизайна с элементами ручной работы. Мое увлечение этим направлением начиналось со скрапбукинга (рукодельное изготовление фотоальбомов — прим. ред.). Тогда это было очень модно. После того как я приняла решение о смене деятельности и ухода с финансового рынка, мне поступило приглашение возглавить «Питерский Скрапклуб».

Вот так из валютного брокера я стала арт-директором фотоальбомов (смеется). Я занялась новым для себя направлением - организацией мастер-классов. Приглашала и привозила иностранных мастериц, находила интересных персон в России и помогала им развиваться и проводить мастер-классы, писала с ними интервью и вела блог с примерами их работ. При «Питерском Скрапклубе» я открыла свою мастерскую свадебных приглашений. Тогда это было единственное, на чем можно было зарабатывать в творчестве. Приглашения заказывали не по одной штуке, и это был хоть какой-то заработок.

А как ты пришла к психологии и коучингу?

– Когда начала работать моя мастерская, мне было важно найти эффективные способы, которые позволили бы объединить продажи и творчество. Все эти сложные схемы, которые сейчас дают на тренингах, зачастую работают лишь для крупных компаний. А для людей, которые хотят заниматься своим творчеством, работать из дома, - нет. «Воронка продаж», «конверсия», «лиды»… Творческие люди — они другие, они даже не понимают, о чем идет речь. При этом большинство из них имеют ограничивающие убеждения и страхи: из-за самооценки, критики, восприятия своего искусства другими людьми. Это бизнесмену важно продать, а творцу важен бесконечный процесс созидания и оценки себя через собственное творчество.

То есть ты поняла, что простых и эффективных тренингов для творческих людей нет, и решила создать свои собственные?

– Да, все верно. Я получила образование психолога и два образования коуча, которые очень здорово помогают мне в понимании людей и их особенностей. Я поняла, каким образом писать тренинги, адаптивные под психологию человека, потому что 90% тренингов говорят слушателям: «Пойди и сделай». Они лишь мотивируют что-то сделать и дают общий алгоритм действий, но не нацелены на конкретный результат. Получается, что человек на энергии, энтузиазме мастера, который вел этот тренинг, успевает сделать несколько шагов, а потом раз и «у меня опять ничего не получилось». Творческому человеку вообще невозможно сказать: «Иди делай вот «эти» шаги». Ему необходимо показать цель, дать знания, и он будет идти своим неповторимым путем. Таким людям не хватает конкретных знаний. А ведь для них это важно.

А как это стало работать в социальном ключе? Когда тебя посетила мысль о том, что ты хочешь помогать людям с ограниченными физическими возможностями?

– Все на личном опыте. Я вела курс по авторской полиграфии, где были две девочки, которые вовремя не выполняли домашние задания. Я им написала: «Вы платите такие деньги, у вас есть возможность индивидуального контроля от меня, и вы ею не пользуетесь». Одна из них ответила мне, что не может, потому что ограничена в слухе и для того, чтобы послушать мой вебинар и выполнить задание вовремя, ей приходится платить сурдопереводчику, что существенно замедляет процесс.

В тот момент я подумала, раз люди с ограниченными физическими возможностями готовы вкладываться в свое развитие, то я просто обязана сделать серьезный образовательный проект и для них в том числе.

Так появился марафон «Жизнь как творчество»?

– В последнее время очень много ажиотажа вокруг благотворительности. Я считаю, что каждый должен начать с себя, задуматься о том, как ты можешь измениться, и это изменит мир вокруг тебя значительно больше, чем если пытаться напрямую менять мир. Развиваясь сами, мы «подтягиваем» свое окружение. Успешные люди задают тон, создают атмосферу, и я думаю, что количество таких людей должно расти. Марафон «Жизнь как творчество» нацелен на то, чтобы люди развивали свою отрасль, при этом помогая и самим себе реализоваться. И при этом неважно, чем занимается человек. Мы бы хотели мотивировать людей развиваться, помогать им зарабатывать, поддерживать тех, кто имеет физические ограничения.

Проект нацелен на то, чтобы давать знания людям, которым они нужны. Я и мои друзья, известные на всю Россию спикеры, даем людям контент, который поможет им развить свое творчество в бизнес, а сложные бизнес-понятия сделает простыми. Многим нравится, пишут комментарии и у многих получаются реально крутые проекты.

Пока у нас нет единой площадки. Сейчас все идет через социальные сети. Мы не «тащим за уши», не говорим: «Приходи, и мы сделаем тебя успешным». Мы говорим: «Присоединяйся! Мы рады, если ты даже просто побудешь рядом». И через какое-то время смотришь, а человек уже перезнакомился со всеми, кто ходит к нам на образовательные проекты, и получилась отличная партнерка, из которой вырос новый проект.

«Жизнь как творчество» — это бизнес или твоя социальная ответственность?

– Изначально я просто искала способы монетизации того, что я делаю. У меня нет работы в обычном понимании большинства людей: я не хожу в офис, где сижу пять дней в неделю по восемь часов, никто не выплачивает мне зарплату. Постепенно все это перешло в плоскость социальной ответственности, и я очень хочу делиться своими знаниями, помогать другим. Сейчас я буду заниматься этим независимо от того, будет ли это приносить доход или нет.

Расскажи, пожалуйста, про первый Всероссийский онлайн марафон «Жизнь как творчество».

– Это гиперглобальная вершина, я никогда в жизни не делала таких крупных образовательных проектов. Реализовать мероприятие, где я буду выступать и в качестве спикера, и организатора, еще и помнить про социальную адаптацию знаний – это очень сложно. Наша задача – за очень небольшие деньги дать людям возможность получить знания, которые впоследствии помогут им развивать свое творчество. У меня отобраны спикеры, которые реально будут полезны людям. Выступления и знания которых стоят очень дорого, и каждый будет рассказывать что-то свое. Например, в марафоне участвует спикер-фотограф, у него курс стоит – 70 тыс. рублей. Но на марафоне он готов выступить бесплатно! Он понимает, что наш проект – это сейчас актуально и действительно нужно людям.

В ходе марафона будет рассказано, как монетизировать свое творчество: продвижение через разные площадки, организация процесса, ценообразование и многое другое. У людей будет возможность прослушать все еще раз после мероприятия – мы делаем запись. Обязательно будет домашнее задание, на его выполнение - один день. Закрывает марафон мотивирующий звездный спикер Ксения Безуглова - «Мисс мира 2013 среди девушек на инвалидных колясках».

Участие в марафоне стоит совсем немного, для того чтобы покрыть наши расходы на социальную составляющую и рекламу. Мы делаем мероприятие полностью за свой счет. Но это в разы дешевле, чем существующие по этой теме курсы. Как таковой цели заработать на данном проекте у меня нет, если получится отбить вложенные средства, мы пустим деньги в следующий проект.

Марафон будет ежегодным. В этом году мы делаем его по всем видам творчества, в следующем сделаем более узконаправленным.



Что-то помимо марафона будет входить в направление «Жизнь как творчество»?

– Сейчас все мои проекты, курсы, вебинары и мастер-классы проходят под эгидой «Жизнь как творчество». В планах большая выставка-продажа работ творческих людей с ограниченными физическими возможностями. Я хочу создать такую площадку, где они реально могут показать миру свои возможности и к тому же заработать своими руками! Надеюсь, это будет интересное масштабное мероприятие с мастер-классами. Его успех будет измеряться тем, насколько мы поможем реализовать себя творческим людям. По моим ощущениям – это правильно. А если не получится, ну и ладно – это моя личная позиция, выраженная в конкретном действии.

Кроме этого очень хотелось бы организовать в рамках нашего проекта базу по трудоустройству творческих людей с ограниченными физическими возможностями. Есть компании, которые готовы оборудовать офисы и адаптировать процесс производства. Важно соединить соискателя с работодателем.

Кроме тебя кто-то занимается вопросом творчества людей с ограниченными возможностями?

– Да, конечно. Я просто привлекаю внимание к этой проблеме, а многие пытаются помочь тихо. Мы, например, разговаривали со спонсорами, я говорю: «Не хватает 300 тысяч». Они готовы выделить средства, но просят нигде не упоминать их.

У тебя и твоих проектов есть какая-то глобальная задача кроме помощи людям?

– Конечно! Цель - вывести творчество в России на качественно новый уровень, изменить отношение к творческому процессу. Потенциал у этой отрасли огромный, и в этом плане показательна американская действительность. Есть у них одна мастерица, Марта Стюарт, которая начинала свой путь в творчестве с создания открыток ручной работы. Сейчас она организовывает выставки хендмейда, сравнимые по охвату аудитории с Петербургским экономическим форумом. Сегодня учат создавать своими руками, но не говорят, что с этим делать дальше.

А ты не боишься, что сама себе создашь конкурентов?

– Нет, абсолютно не боюсь. Я, скорее, воспринимаю других представителей творческой отрасли как коллег, с которыми легче и приятнее идти к цели. Мы поддерживаем и помогаем друг другу. А вместе мы выращиваем осознанность наших же клиентов. Жить в будущем, где мои дети смогут, если захотят, что-то делать своими руками и быть при этом востребованными - это вне конкуренции и вне какой-либо выгоды.

Фото: Диана Ахмадуллина / «Санкт-Петербург.ру»