Федор Смольянинов: Считаю, что самый харизматичный ведущий в Петербурге – это я

С Федором Смольяниновым мы встретились в привычных для него «декорациях»: просторная хорошо освещенная комната, стулья, расставленные по периметру, и хромакей. Это школа кино «Матрица». Основали ее Дмитрий Рудаков и Ольга Шведова – профессиональные ведущие и актеры. Федор – педагог в этой школе. Под его началом занимаются дети, подростки и даже взрослые. Несмотря на активную педагогическую деятельность, прежде всего Федор Смольянинов – актер театра и кино, ведущий, сценарист и настоящий семьянин. Об этом мы и поговорили.

Федор, когда стало понятно, что профессия актера вам наиболее близка?

– Еще во время учебы в школе я ходил в театральный кружок во Дворец школьников. Мы ставили сказки, рассказывали анекдоты, проходили тренинги. Тогда мне все в один голос твердили, что нужно идти в актеры, что это мое!

Вы сразу прислушались к мнению окружающих?

– На самом деле, я не совсем понимал, чего именно хочу, да и после школы как-то не складывалось поступить в театральный вуз. Мои знакомые предпринимали попытки поступления. Они рассказывали, что там нужно и петь, и танцевать. А я ничего этого не умел. К тому же, у меня, по их словам, был характерный говор, так как до семнадцати лет я жил в Казахстане. Поэтому сначала я поступил в Колледж гражданской авиации (Авиационно-транспортный колледж СПбГУ ГА – прим. ред.). Но и там я попал в театральный кружок (уж очень много там было девчонок). Затем было поступление в Академию гражданской авиации (Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации – прим. ред.). И только там на втором курсе я на все плюнул и пошел в Театральную академию (Санкт-Петербургская государственная академия театрального искусства – прим. ред.), потому что всегда действительно этого хотел.

Было бы очень обидно, если бы я не попробовал. Все сложилось как нельзя лучше: я поступил в Театральную академию «На Моховой» с первого раза. Причем я пошел с приятелем, который поступал целенаправленно, а я так, попробовать. И случилась классическая история: я поступил, а мой товарищ – нет. И я еще два года учился параллельно в двух вузах на очном отделении. А то, что профессия актера мне наиболее близка, я понял, когда поучился в техническом вузе и поработал на нетворческих работах. Это не мое, этим заниматься я не хочу. А вот Академия, актерское мастерство, роли, съемки – это мое.

Фото: Анна Добровольская / «Санкт-Петербург.ру»

Кто повлиял на ваше становление как актера?

– Никто, на самом деле, не повлиял. Не было такого человека, которого я считал своим кумиром. Не было того, кого я видел на экране телевизора и хотел быть таким же. Наоборот, были люди, которые отговаривали меня идти в эту профессию. Повлияла просто жизнь. А вот сейчас на работу меня очень вдохновляет семья: жена Светлана и еще совсем маленькая дочь Таисия. Приходишь домой, а там тепло, уютно, и все такие радостные. Мне вообще эта семейная жизнь со своими прелестями очень нравится. И именно дочь я всегда хотел. Ей я никогда не говорю «нельзя». Все можно, но в меру. Это из моего воспитания: бабушка разрешала мне абсолютно все. А когда тебе все можно, намного сложнее делать что-то вопреки. Кстати, жена – тоже очень творческий человек, она фотограф.

Помните ли вы свою первую работу в кино?

– Да, я учился в Академии на втором курсе. Съемки были в Москве. Роли у меня, конечно, не было. Но это была не массовка, а групповка: я был одним из «журналистов». Запомнился этот эпизод еще и тем, что у меня украли телефон. Я-то думал, что все здесь актеры и бояться нечего, но как бы не так (смеется). Одна из других моих дебютных работ в кино началась со звонка: «Федор Михайлович, а вы не хотели бы сняться в фильме о Достоевском?» Конечно, я хотел! Это был какой-то русско-итальянский проект, документальный фильм. Его снимали на Петропавловке. Помню, что мне наклеили усы, одели в военный костюм и заплатили 50 евро. Но это было очень давно.

Над какими проектами вы работаете сейчас?

– Сейчас я пишу сценарий. Работаю в коллаборации с однокурсником Александром Голубковым. Так как мы уже давно занимаемся импровизацией и знаем, как складываются истории и как сделать их интересными, мы решили заняться написанием сценариев. Этот сценарий о том, как снимается кино. Первое правило сценаристов: писать о том, что ты знаешь.

Фото: Анна Добровольская / «Санкт-Петербург.ру»

Расскажите подробнее об импровизации.

– Начинал я работать в «Театре 05». Затем один из коллег взял этот театр себе на вооружение и назвал это Шоу импровизация «Хочу на Первый». Я его поддерживаю в этом, потому что мы действительно очень хорошие актеры-импровизаторы и считаем себя первым профессиональным театром импровизации в России. Основан он был в 2005 году, но состав давно изменился. Я один из пяти участников команды. Мы успешно гастролируем. За октябрь и ноябрь этого года проехали шесть городов: Москва, Красноярск, Краснодар, Нижний Новгород, Челябинск и Тольятти. Следующее выступление у нас будет 4 марта в Театре эстрады. Формат очень простой, но в то же время интересный: зрители дают задания, придумывают персонажей и обстоятельства, а мы играем. Это непрерывный интерактив с залом.

Есть ли у вас телевизионные планы на ближайшее будущее?

– Конечно, есть. Сценарии мы пишем, чтобы потом сниматься в этих фильмах. Ведь сейчас в кино снимают исключительно медийных актеров и, грубо говоря, массовку. Остальных снимают в «местных сериалах». Я постоянно хожу на кастинги: в рекламу, в кино. На данный момент в кино у меня более 25 работ, пять сквозных ролей и две главные. Очень успешно идет реклама. Я снялся в рекламе МТС, Neste, во многих интернет-роликах, «Степан Разин» сделал меня своим официальным лицом. И сейчас, конечно, я продолжаю сниматься.

А что касательно другой сферы вашей деятельности? Сколько лет вы работаете ведущим?

– Ведущим я работаю уже более 15 лет. Начинал в баре «Mob Joint». Сначала работал аниматором, а затем взял на себя смелость и предложил администрации себя в роли ведущего. Сейчас мне абсолютно не важно, какой праздник, мероприятие нужно провести: день рождения паба, юбилей человека, свадьба, новогодний корпоратив или концерт. Совершенно понятно, что все праздники отличаются и настроение нужно создавать разное. Но в первую очередь на любом мероприятии я стараюсь создать непринужденную, дружескую атмосферу. Бывает же такое, что человек приходит и думает: «Ой, тут какой-то ведущий, сейчас эти конкурсы дурацкие будут, не хочу участвовать». А я стараюсь сделать так, чтобы не было напряжения, чтобы люди чувствовали себя спокойно, расслаблено, могли и пообщаться, и повеселиться. Мне всегда хочется поделиться своим позитивом, своей энергией и получить ее взамен. Это гораздо более ценно, нежели гонорары.

Фото: vk.com/larisuvannuho4u

Конкуренция большая?

– С одной стороны, большая. Сейчас очень много ведущих, много молодых ребят. Но у них другая энергия, они не совсем понимают, из чего должен состоять праздник. Очень много зажатых ребят. А моим большим плюсом является то, что я еще и актер. Просто не каждый ведущий – актер, а не каждый актер – ведущий. Но я считаю, что в Петербурге самый харизматичный ведущий – это я.

Откуда наибольший приток клиентов? «Сарафанное радио»?

– Конечно. Это 90% заказов. С какими бы агентствами ты ни работал, как бы ни рассылал свое резюме, «сарафан» – самое действенное. По поводу праздников связаться со мной можно в соцсетях и по электронной почте e-mail feodor_05@mail.ru. А если есть предложения по поводу съемок, то за них отвечает мой агент Анна Королева. Анна очень помогает, потому что документы порой написаны сложным языком. И чтобы не попасть в вечное рабство, все бумаги я передаю ей.

Как проходит подготовка к новогоднему сезону?

– Готовлюсь очень активно. Почти все даты заняты. К программе нужно готовиться: написать сценарий, прописать каждый выход, каждый конкурс, каждое обращение. Импровизация импровизацией, но все должно быть четко продумано. В таком случае будет интересно и без дыр в программе. Тогда и «сарафан» продолжает работать.

Насколько важен индивидуальный подход к клиенту?

– Очень важен. Предварительно мы с клиентами обязательно встречаемся, общаемся. В первую очередь нужно посмотреть в «эти глаза напротив» и понять, а подходим ли мы друг другу вообще. Случаи, когда я вижу человека и понимаю, что мы вряд ли сработаемся, единичные. Все очень индивидуально. Поэтому, наверное, у такого количества ведущих и есть работа. Все завязано и на энергетике, и на темпераменте. Иногда за вечер можно провести десять конкурсов, а иногда можно вообще обойтись без них.

Фото: vk.com/feodor05

В чем ваша главная особенность как ведущего?

– Во-первых, в моем обаянии и харизме. А, во-вторых, в создании непринужденной обстановки и в подаче, в том, как я общаюсь с людьми. В какой-то момент я просто решил, что в моей жизни не должно быть негатива, и ко всему нужно относиться позитивно. Только так можно «разрулить» все сложные ситуации. Кстати, у меня на мероприятиях конфликтов не было никогда.

А есть ли у вас правило, которым вы руководствуетесь как в обычной жизни, так и в профессиональной деятельности?

– Не так давно я взял себе за правило делать какое-либо дело, как только оно возникло. Не нужно откладывать на потом, потому что «потом» может и не быть. Если появился шанс, нельзя его упускать.