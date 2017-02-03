Петербург присоединится к всероссийскому online-марафону «Жизнь как творчество»

С 13 по 19 марта пройдет всероссийский online-марафон «Жизнь как творчество». Лучшие спикеры со всей России объединятся, чтобы передать всем желающим готовый кейс к успеху. Организаторы мероприятия обещают участникам живые примеры, реальные шаги от опытных специалистов, а также массу харизмы и мотивации от известных персон.

Принять участие в online-марафоне могут блогеры, фрилансеры, фотографы, дизайнеры, организаторы мероприятий, стилисты, визажисты, хендмейдеры, флористы, копирайтеры, художники, полиграфисты, молодые матери и все, кто давно мечтает о своем бизнесе, пробует и ищет возможности для заработка на любимом деле. Петербуржцы также смогут присоединиться к мероприятию.

Путь от старта до масштабирования участники марафона пройдут со следующими спикерами:

Катия Соловцова - креативный дизайнер сети компаний I'm very, психолог, коуч, автор тренингов по построению творческого бизнеса, лауреат премии «Top 50 женщин Москвы и Санкт-Петербурга» за вклад в развитие дизайна и творчества, идейный вдохновитель и основатель благотворительного движения «Жизнь как творчество» для людей с ограниченными возможностями.

Мария Губина - создатель тренинг-центра «Маркетинг с азов», эксперт в тонкостях маркетинга для микробизнеса.

Наталья Вольная - руководитель Академии правильных копирайтеров, контент-маркетолог.

Алексей Гайдин - лучший свадебный фотограф по версии журнала WEDDING MAGAZINE в 2014 году, призер международных конкурсов.

Полина Рягоева - профессиональный PR-консультант, специалист по продвижению и организации масштабных проектов.

Татьяна Иванова - амбассадор YouTube, эксперт в сфере социальных медиа, основатель образовательного проекта Helloblogger.ru, эксперт по продвижению в блогосфере.

Катия Соловцова. Фото предоставлено организаторами мероприятия.

Галия Бердникова – бизнесвумен, коуч по бизнесу, владелица сети фотошкол «ЛАЙК» и сети кафе «Свитер», автор самой крупной платформы для женского бизнеса womenbz.ru.

Ксения Гошицкая - директор отдела моды журнала «Собака.ру», эксперт в мире творчества и моды, продюсер стильных фотосессий.

Ксения Безуглова - общественно-политический деятель, обладательница титула «Мисс мира-2013» среди девушек на инвалидных колясках, член совета по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве РФ, член комиссии по делам инвалидов при президенте РФ, мотивационный спикер.

Ведущий марафона - Антон Забелин, режиссер-постановщик, актер, лучший ведущий 2016 года.

Подробную программу, подарки и условия участия можно посмотреть на сайте мероприятия.