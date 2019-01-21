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Снежный апокалипсис: на уборку улиц в Петербурге выделяют 8 млрд рублей, но, кажется, несколько нулей постоянно теряются в коридорах Смольного

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© Фото: Instagram / @mikhail_ognev

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«Санкт-Петербург.ру» изучил, как измеряют количество осадков, куда вывозится снег, а также что эта за черная дыра, где, кажется, ежегодно застревают все деньги на уборку.

Количество осадков

  

Синоптики различают два понятия – количество выпавших осадков и высота снежного покрова. Все осадки измеряют в миллиметрах. Ученые приравняли один миллиметр к одному литру воды на квадратный метр.

Количество снега подсчитывают с помощью осадкомера, куда попадают осадки, это небольшое приспособление, которое ставят на улице. Перед вычислениями собранный снег растапливают, после чего его выливают в осадкомерный стакан – прозрачный сосуд с делениями.

Один сантиметр растопленного снега примерно равен одному миллиметру воды в стакане. Точный объем зависит от плотности снега.

Высоту снежного покрова измеряют специальной линейкой на площадке, которая находится на метеостанции. Специалисты делают несколько замеров в разных частях территории, после чего рассчитывают среднее значение.

Фото: Chiyacat / shutterstock.com
 

Как убирают снег

 

В прошлом комитет по благоустройству Петербурга боролся со снегом не только специальной техникой, но и с помощью солевых смесей, которые портили обувь пешеходов. Такими веществами почти полностью перестали пользоваться в 2015 году.

Сейчас улицы посыпают песком. Для опасных скользких участков применяется песко-соляная смесь, при этом содержание соли не превышает 5-10%.

По данным властей, в среднем дороги и улицы Петербурга ежедневно убирают более тысячи дворников и примерно такое же количество спецтехники. Число рабочих увеличивается при сильных снегопадах.

Внутриквартальные территории каждый день убирают примерно около 5 тыс. дворников и 500 единиц техники.

Фото: gov.spb.ru
 

Куда убирают снег

 

Весь снег в Петербурге свозят в снегоплавильные пункты. В Северной столице открыты 11 станций и семь снегохранилищ.

Принцип работы пунктов основан на тепле, которое выделяют сточные воды. Они имеют температуру в районе +16 градусов даже зимой.

Снег сбрасывают в специальные секции с дробилками, которые перемалывают его и сбрасывают в сточные воды, где он растапливается. Талая вода поступает на очистку, после чего попадает в городскую канализацию. Песок и другие загрязнения оседают на дне контейнера, после чего их вывозят на мусорные полигоны.

Снегоплавильные станции начали работать в Петербурге в 2012 году. В Водоканале подчеркивают, что такой способ избавления от снега помогает уменьшить негативное влияние на окружающую среду.

Фото: vodokanal.spb.ru
 

Возмущение горожан

 

Жители Петербурга, активисты и депутаты Законодательного собрания считают, что власти плохо справляются с уборкой. Пользователи социальных сетей постоянно публикуют фотографии больших сугробов и нечищеных улиц. От наледи пострадали более 500 петербуржцев.

Особенно сложная ситуация наблюдается в спальных районах. Например, по данным активистов, этой зимой ни разу не убирали снег в 20 квартале Красносельского района возле Ленинского проспекта, улицы Доблести и проспекта Героев.

Движение «Красивый Петербург» провело опрос, согласно которому почти 48% горожан считают работу коммунальщиков неудовлетворительной. Еще 21% респондентов «не заметили» уборку, а четверть опрошенных назвали ситуацию приемлемой.

В середине января члены движения «Новое двуличие» собрали снег с улиц Петербурга и принесли его к зданию комитета по благоустройству. На мешках они указали адреса сугробов.
Фото: vk.com/peterburg_krasiv, vk.com/bober126
 

«Сугроб Беглова»

 

Врио губернатора Петербурга Беглов, занявший должность в начале октября, а первый раз столкнулся с проблемой уборки снега в Петербурге. На заседании в Смольном 9 января он разругал чиновников за плохую работу и предложил выдать им «лопату Беглова», чтобы справиться с чистой города.

Вскоре сотрудники районных администраций действительно получили инструменты с надписью «лопата Беглова». Тем не менее петербуржцы негативно отнеслись к инициативе врио губернатора. Они назвали его действия пиаром и отметили, что улицы Северной столицы по-прежнему не убраны. Некоторые горожане стали писать на снеге фразу «сугроб Беглова».

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Ряд петербургских СМИ отметили, что для борьбы со снегом привлекали учителей. В связи с этим депутат Борис Вишневский предложил использовать для уборки сотрудников Росгвардии, а не сотрудников бюджетных учреждений.

«Уверен, что физическая форма и подготовка ваших подчиненных значительно лучше, чем у учителей (а тем более – у учительниц, ведь большинство учителей – женщины), и они могут значительно лучше выполнять работу по уборке снега и принудительному доставлению его в снегоприемные пункты и другие места хранения», – отметил депутат в своем обращении к главе регионального управления Росгвардии Андрею Бакуменко.
Фото: Instagram / @ivanova_a_i, @sampsonievskoe
 

Сосули

 

Еще одна актуальная для зимы проблема – сосульки. Борьба с ними у петербуржцев долгое время ассоциировались с губернатором Валентиной Матвиенко. Она руководила городом с 2003 по 2011 год.

Наледь на крышах домов Матвиенко называла сосулями. Она предлагала бороться с ними при помощи лазера, потому что «сбивать сосули ломом – это каменный век».

Инициатива стала поводом для шуток и даже стихов, однако лазеры так и не взяли на вооружение. Специалисты считают их использование нерациональным.

Сейчас против сосулек применяют технологию, которую в Смольном называют «холодный чердак». На крышах домов теплоизолируют трубопроводы с горячей водой, а вентиляцию канализационных стоков выносят за пределы чердаков.

По данным властей Петербурга, метод помогает сокращать число инцидентов с падением сосулек. Тем не менее жители Северной столицы постоянно жалуются на наледь, а в прошлом году от ее падения погибла пенсионерка.
Фото: Instagram / @annakor_pr, @irina_vorosha
 

«Техники и людей нет»

 

По данным депутата «Партии Роста» Оксаны Дмитриевой, в нынешнем сезоне бюджет на борьбу со снегом сократили на 40%. Она отметила, что новые спецмашины для уборки не закупалась с 2010 года. «Техники и людей объективно нет, и снег убрать даже теоретически невозможно. Его можно убрать в авральном режиме», – сказала Дмитриева на заседании Законодательного собрания 17 января.

В середине января петербургское управление Федеральной антимонопольной службы возбудило дело в отношении шести компаний из-за признаков сговора на торгах по уборке снега. Речь идет о СПб ГУДП «Центр», ООО «Коломяжское», АО «Автопарк №7 Спецтранс», СПб ГУДП «Путь», ОАО «Автодор Спб», общая сумма контрактов – 8,3 млрд рублей.

«Торги на уборку петербургских улиц привлекли внимание антимонопольного органа после большого количества публикаций в городских СМИ и недовольства граждан, которые описывают печальное положение городских улиц в социальных сетях», – отметили в ведомстве.

Дюжина депутатов ЗакСа подписала обращение о начале парламентского расследования по уборке снега. В частности, они отметили, что «нежелание или неспособность» ряда чиновников решать проблемы с чистотой улиц «грубо нарушает право жителей на безопасную среду», а также может привести к травмированию петербуржцев. Комитет по законодательству должен принять или отклонить инициативу до 5 февраля.
Фото: Евгения Зарубина, Екатерина Пресайзен / paperpaper.ru
 

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