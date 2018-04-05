От сосулек в Петербурге избавятся при помощи «холодных чердаков»

Чердаки жилых домов в Петербурге отремонтируют для борьбы с сосульками. Поручение дал вице-губернатор города Николай Бондаренко, сообщили в пресс-службе жилищного комитета.

Специалисты предложили избавиться от насущной проблемы при помощи технологии «холодный чердак». Теплоизоляция трубопроводов с горячей водой и выходов в помещения вместе с переносом вентиляции канализационных стоков за пределы крыш позволяет избежать образования надели.

Метод в городе применяют третий год, в Смольном утверждают о его эффективности, несмотря на продолжающиеся инциденты с паденем сосулек. За несколько лет в городе по технологии отремонтировали 994 металлических кровли.

В план на 2018 год вогли 1738 домов, что составляет почти 36% от всех потенциально опасных объектов. В общей сложности от снега необходимо очищать 13,5 тыс крыш.

В жилищном комитете подчеркнули, что в нескольких районах города плохо справились с формированием планов работ. В Василеостровском, Красногвардейском, Красносельском и Колпинском районах количество домов, включенных в список, составило меньше трети от общего числа потенчиально опасных объектов.

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В конце марта Бондаренко уволил руководителя ЖКС №1 Петроградского района Светлану Буланову. Ее отправили в отставку из-за падения двух сосулек.

Первая их них упала на женщину на Большом проспекте Петроградской стороны, пострадавшую госпитализировали. Другой случай произошел на Каменноостровском проспекте, наледь приземлилась на землю.

За минувшую зиму от падения сосулек пострадали несколько человек. В феврале погибла пенсионерка после инцидента на улице Репина, а на улице Подвойского наледь свалилась на женщину с двумя детьми. В том же месяце в тяжелом состоянии в реанимацию доставили мужчину, на которого упала сосулька. Еще несколько случаев произошли на улице Егорова, Лиговском проспекте, улице Адмирала Коновалова.

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