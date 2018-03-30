На Петроградской стороне сосулька едва не убила прохожую

В пятницу, 30 марта, около двух часов дня сосулька упала на прохожую с дома 98 по Большому проспекту Петроградской стороны, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на очевидцев.

Свидетели происшествия рассказали, что женщине потребовалась медицинская помощь, ее госпитализировали.

Несколько дней назад, 27 марта, губернатор Петербурга Георгий Полтавченко провел опрос по уборке снега с крыш и тротуаров среди жителей города. Петроградский и Адмиралтейский районы заняли «лидирующие» места сразу в двух рейтингах.

В следующем зимнем сезоне градоначальник пообещал увольнять руководителей подведомственного ЖКС после первого падения наледи на человека, после второго подобного случая своей должности лишится руководитель районной жилищной инспекции, после третьего – сам глава района.

Лед и сосульки на крышах – больная тема для Северной столицы. 9 февраля 2018 года сосулька упала на 73-летнюю пенсионерку на улице Репина, женщина погибла. После инцидента были уволены глава жилищного агентства Василеостровского района Сергей Алексеев и замглавы Василеостровского района Александр Маслов.

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Затем, 12 февраля, с крыши дома 26-2 по улице Подвойского сосулька упала на женщину и двух ее несовершеннолетних детей. 2,5-летняя девочка получила ушиб коленного сустава. После обращения в детскую больницу ребенка отпустили домой в удовлетворительном состоянии. Мать несовершеннолетних детей получила ушибы мягких тканей головы.

В Петроградском районе 13 февраля сосулька упала на пенсионера, пострадавшего доставили в реанимацию в тяжелом состоянии. Тогда же наледь, упавшая с крыши администрации МО Измайловское на улице Егорова, травмировала проходящего мимо молодого человека. У дома 53 по Лиговскому проспекту упавшие куски льда пробили крышу автобусной остановки.

Позже, 20 февраля, наледь упала на школьника на улице Адмирала Коновалова. Ребенка доставили в больницу с ушибами головы и шеи. Следственный комитет возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По данным «Фонтанки.ру», пострадавший мальчик – сын сотрудницы прокуратуры.

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