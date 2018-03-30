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Главу ЖКС № 1 Петроградского района Светлану Буланову уволили из-за падения сосулек

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© Фото: Алексей Даничев / РИА «Новости»

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В управлении данного ЖКС находятся 447 домов, сегодня наледь, упавшая с одного из них, травмировала женщину.

Вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко распорядился освободить от должности руководителя ЖКС № 1 Петроградского района Светлану Буланову, сообщает «Фонтанка.ру». Причиной тому стали две упавшие сосульки с разницей в полчаса.

Первая из них рухнула на женщину с дома 98 по Большому проспекту, пострадавшую госпитализировали. Во втором случае наледь свалилась с крыши дома 59 по Каменноостровскому проспекту, обошлось без пострадавших.

В управлении ЖКС № 1 Петроградского района находятся 447 домов. Ранее губернатор Петербурга признал Петроградский и Адмиралтейский районы одними из худших по уборке снега с крыш и тротуаров.

По словам градоначальника, в следующем зимнем сезоне он введет следующую практику. За падение одной сосульки на человека будет уволен глава подведомственного жилкомсервиса, после второго подобного случая своей должности лишится руководитель районной жилищной инспекции, после третьего – сам глава района.

Лед и сосульки на крышах – больная тема для Северной столицы. 9 февраля 2018 года сосулька упала на 73-летнюю пенсионерку на улице Репина, женщина погибла. После инцидента были уволены глава жилищного агентства Василеостровского района Сергей Алексеев и замглавы Василеостровского района Александр Маслов.

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Затем, 12 февраля, с крыши дома 26-2 по улице Подвойского сосулька упала на женщину и двух ее несовершеннолетних детей. 2,5-летняя девочка получила ушиб коленного сустава. После обращения в детскую больницу ребенка отпустили домой в удовлетворительном состоянии. Мать несовершеннолетних детей получила ушибы мягких тканей головы.

В Петроградском районе 13 февраля сосулька упала на пенсионера, пострадавшего доставили в реанимацию в тяжелом состоянии. Тогда же наледь, упавшая с крыши администрации МО Измайловское на улице Егорова, травмировала проходящего мимо молодого человека. У дома 53 по Лиговскому проспекту упавшие куски льда пробили крышу автобусной остановки.

Позже, 20 февраля, наледь упала на школьника на улице Адмирала Коновалова. Ребенка доставили в больницу с ушибами головы и шеи. Следственный комитет возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По данным «Фонтанки.ру», пострадавший мальчик – сын сотрудницы прокуратуры.

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