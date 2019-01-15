В ЗакСе предложили привлечь сотрудников Росгвардии к уборке снега в Петербурге

Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский предложил властям города привлечь к уборке снега сотрудников Росгвардии. Об этом он написал в своем канале в Telegram.

Парламентарий направил соответствующее обращение главе управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти Андрею Бакуменко. Вишневский отметил, что, по данным СМИ, для уборки привлекают учителей.

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«Мне это представляется категорически неправильным в условиях, когда имеется огромное количество сотрудников Росгвардии, которые, по моим наблюдениям, в основном заняты не требующим больших усилий разгоном мирных собраний и задержанием протестующих граждан, в том числе женщин и подростков. Уверен, что физическая форма и подготовка ваших подчиненных значительно лучше, чем у учителей (а тем более – у учительниц, ведь большинство учителей – женщины), и они могут значительно лучше выполнять работу по уборке снега и принудительному доставлению его в снегоприемные пункты и другие места хранения», – написал Вишневский.

Ранее активисты собрали снег в мешки и принесли их к зданию комитета по благоустройства.