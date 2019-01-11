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Почти 100 петербуржцев пострадали из-за гололеда 10 января

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© Фото: Instagram / @kiselkis

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Во время новогодних каникул травмы получили около 400 жителей Петербурга.

В Петербурге в четверг, 10 января, из-за гололеда пострадали 88 человек. Об этом сообщает Piter.TV со ссылкой на главного врача Городской станции скорой помощи Алексея Бойкова.

По его словам, за помощью из-за травм в связи с гололедом обратились почти сто петербуржцев. Еще три человека направили жалобы из-за падения наледи с крыш на людей.

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Бойков отметил, что не стоит сравнивать число пострадавших с январем 2018 года, потому что тогда было мало снега. Тем не менее он подчеркнул, что травмы получили примерно в два раза больше петербуржцев.

Главврач станции отметил, что в первые дни января в Северной столице работали более 500 бригад скорой помощи. Ранее сообщалось, что с начала года пострадали 400 жителей города на Неве.

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