Почти 100 петербуржцев пострадали из-за гололеда 10 января

В Петербурге в четверг, 10 января, из-за гололеда пострадали 88 человек. Об этом сообщает Piter.TV со ссылкой на главного врача Городской станции скорой помощи Алексея Бойкова.

По его словам, за помощью из-за травм в связи с гололедом обратились почти сто петербуржцев. Еще три человека направили жалобы из-за падения наледи с крыш на людей.

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Бойков отметил, что не стоит сравнивать число пострадавших с январем 2018 года, потому что тогда было мало снега. Тем не менее он подчеркнул, что травмы получили примерно в два раза больше петербуржцев.

Главврач станции отметил, что в первые дни января в Северной столице работали более 500 бригад скорой помощи. Ранее сообщалось, что с начала года пострадали 400 жителей города на Неве.