Половина петербуржцев считает качество уборки снега неудовлетворительным

Большинство жителей Петербурге негативно оценили качеству уборки снега в Северной столице. Об этом сообщили в движении «Красивый Петербург», которое провело соответствующий опрос.

Вариант «неудовлетворительно» выбрали почти 48% проголосовавших в опросе. Каждый четвертый житель города на Неве считает, что с уборкой справляются на приемлемом уровне.

На «отлично» и «хорошо» работу коммунальных служб оценили лишь 2,7% и 4,7% респондентов соответственно. Еще 21% петербуржцев выбрали вариант «уборка не замечена».

«Об эффективности и качестве предпринимаемых городом действий по очистке улиц от снега жители судят по тому, что они видят на дорогах и тротуарах своими глазами. Опрос, проведенный в сообществе движения «Красивый Петербург», показал, что в целом город не справился с задачей оперативной и качественной уборки снега, которую требуют правила уборки Санкт-Петербурга в зимний период», – отметили активисты.

Всего в опросе приняли участие около 1000 человек.