С начала 2019 года от гололеда пострадали почти 400 петербуржцев

С 30 декабря по 8 января 385 петербуржцев пострадали от гололеда. Еще трое человек получили травмы от падения наледей со зданий, восемь человек пострадали от обморожения, 79 человек – от переохлаждения. Об этом сообщил глава комитета по здравоохранению Михаил Дубина, пишет «Фонтанка».

Городская станция скорой помощи сообщает, что с 1 по 8 января 187 человек поскользнулись на улицах Петербурга так серьезно, что приходилось вызывать скорую. Больше всего случаев зафиксировано 1 января.

В среду, 9 декабря, врио губернатора Петербурга Александр Беглов извинился перед пострадавшими и призвал всех ответственных за уборку снега поступить также. Он заявил, что главе каждого района надо выдать по лопате с надписью «лопата Беглова».

В жилищном комитете рассказали, что к работам по уборке кровель в Петербурге в течение новогодних каникул привлекалось от 500 до 1000 человек. Частично очищено от снега было 5 068 крыш. К работам по уборке внутриквартальных территорий ежедневно привлекалось от 470 до 600 единиц уборочной техники и от 7 до 8 тыс. дворников.

За первую неделю января из Петербурга вывезли 250 тыс. кубометров снега, что в пять раз больше, чем за тот же период прошлого года, рассказали в комитете по благоустройству.