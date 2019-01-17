Активисты: В одном из кварталов Красносельского района ни разу не убирали снег

Петербургские активисты заявили, что в Северной столице есть места, где за весь зимний период не проводили уборку снега. Об этом сообщили в движении «Красивый Петербург».

По данным активистов, дороги не чистили в 20-м квартале Красносельского района рядом с Ленинским проспектом, улицей Доблести, улицей Маршала Захарова и проспектом Героев.

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Причиной проверки стали жалобы местных жителей на затрудненный проход к школам и отсутствие уборки на большей части квартала. «По итогам инспекции отправлены обращения в прокуратуру и администрацию города», – отметили активисты.

Накануне уборку проверили и сотрудники жилищного комитета. Они заявили, что хуже всего с уборкой дела обстоят в Красносельском районе. Претензии у сотрудников возникли к 57% дворов.