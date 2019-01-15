Активисты принесли к зданию комитета по благоустройству Петербурга мешки со снегом

Петербургские активисты собрали неубранный с улиц снег и принесли его к зданию комитета по благоустройству. Об этом сообщили члены движения «Новое двуличие».
Активисты отметили, что на мешках со снегом указаны адреса сугробов. «Потому что работа власти – обеспечивать уборку улиц, а не вести пиар-кампанию Беглова через мем с лопатой», – добавили они.
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Ранее врио губернатора Петербурга Александр Беглов поручил выдать чиновникам лопаты с надписью «лопата Беглова» для уборки Северной столицы от снега.
В комитете по благоустройству опубликовали инфографику, в которой говорится о пользе уборки для здоровья человека.