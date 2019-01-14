Смольный в инфографике рассказал о пользе уборки снега широкой лопатой

Комитет по благоустройству Петербурга рассказал, что убирать снег широкой лопатой полезно для здоровья. Картинку в инфографике комитет выложил в своей группе во «ВКонтакте».

К примеру, при уборке снега широкой лопатой развиваются брюшной пресс, мышцы спины, предплечий и бедер, а также бицепсы и дельтовидные мышцы.

На картинке указано, что за час подобной работы сжигается 440 килокалорий, то есть две порции съеденного картофеля фри.

Весь январь жители Северной столицы жалуются на плохую уборку снега в городе. Только в ночь на субботу, 12 января, дорожники вывезли с улиц города 57 тыс. кубометров снега. На уборку было отправлено 1154 машины. От снега очистили и Дворцовую площадь. Для этого несколько часов работали 20 самосвалов большой вместимости.

Фото: vk.com/kb_spb