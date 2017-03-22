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Живые реки, греческие бомбы и слияние библиотек

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Праздник на Ганге
© Фото: meditation.travel

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Ганг теперь официально стал живым существом.

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Середину недели начнем с реки Ганг. Верховный суд одного из индийских штатов постановил, что реки Ганг и Ямуна являются живыми существами. Такое решение принято в рамках охраны водной среды, а еще около миллиарда индуистов считают эти реки священными и живыми, поэтому теперь они наделены соответствующими правами. Отныне загрязнение реки приравнивается к причинению вреда человеку. Интересно, а если у нас попытаться «очеловечить» реку Лену, например, (даже имя подходящее) и от ее имени возмущаться, почему никак не построят мост.

Власти США и Великобритании синхронно запретили на борту самолетов, прилетающих к ним из ряда ближневосточных стран, везти в ручной клади планшеты, ноутбуки, портативные DVD-проигрыватели (каждый день с таким летаем), игровые приставки и даже электронные «читалки». Причина банальна – противодействие терроризму. С собой в салон можно взять только смартфон не больше iPhone 7 Plus. Работает это правило странно: если вы летите, например, из Москвы с пересадкой в аэропорту Дубая в Америку, то все крупные гаджеты вам надо упрятать в багаж. BBC уже составляет памятку родителям с детьми, чем занять отпрысков вместо привычных развлечений в многочасовом перелете. Придется брать с собой книжки-кирпичи, пазлы и прочие ностальгические атрибуты. А нам еще чем-то правила «Победы» не нравятся.

Еще про туманный Альбион. Власти Великобритании расследуют материалы публикации The Guardian, из которых следует, что крупнейшие британские банки участвовали в отмывании денег из России. В палате общин британского парламента считают, что Англию нужно сделать самой труднодоступной страной для финансовых махинаций. К слову, Британия намерена уже весной запустить процедуру выхода из ЕС, на фоне чего Шотландия очередной раз заявила о намерении провести свой референдум – о выходе из Великобритании и сохранении членства в Евросоюзе (и фунта в качестве валюты, что очень хитро с их стороны).

Про так называемые греческие бомбы. Почта Греции нашла несколько подозрительных посылок, адресованных в том числе главе Еврогруппы Йеруну Дейсселблуму и главе Европейского фонда финансовой стабильности Клаусу Реглингу. На поверку это оказались бандероли с бомбами, и предназначались они для восьми видных чиновников из ЕС.

Петербург. Федеральные новости немного успокоили местную интеллигенцию – Минкульт заявил, что вариант слияния РНБ с РГБ пока «не рассматривается». На самом же деле директора библиотек предложили министерству несколько вариантов, и, даже если полного слияния не будет, РНБ с большой долей вероятности станет чем-то вроде «придатка» московской библиотеки.

Хорошего вам дня, друзья!

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