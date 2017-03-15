Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров уверен, что объединения РНБ и РГБ не будет

Спикер петербургского Законодательного собрания Вячеслав Макаров уверен, что объединения Российской национальной библиотеки и Российской государственной библиотеки не будет. Об этом он заявил сегодня, 15 марта, на брифинге в ЗакСе.

"Уверен, что никакого объединения не будет, потому что его и не должно быть", - цитирует Макарова "Фонтанка.ру". Председатель парламента также добавил, что продолжает держать под контролем ситуацию со слиянием РНБ и РГБ.

В январе 2017 года стало известно, что глава РНБ Александр Вислый и руководитель РГБ Владимир Гнездилов направили письмо на имя премьер-министра Дмитрия Медведева с просьбой о слиянии двух крупнейших в стране книгохранилищ.

Впоследствии в Петербурге был создан комитет спасения РНБ. Активисты также направили письмо Медведеву, в котором потребовали прекращения административного давления на сотрудников РНБ. Авторы письма также напомнили об увольнении сотрудницы РНБ библиографа Татьяны Шумиловой после того, как она публично высказала несогласие с политикой руководства РНБ.

Обращение к Медведеву комитета спасения РНБ подписали в том числе историк Лев Лурье, журналист Галина Артеменко, театральный критик Елена Вольгуст, заслуженная артистка РФ Лариса Дмитриева и другие. Более того, «Новая газета» пишет еще об одном письме Медведеву, на этот раз от Даниила Гранина, писателя, фронтовика и почетного гражданина Петербурга.

«Я обратился к председателю правительства РФ Д. А. Медведеву как президент Общества друзей РНБ. В этой ситуации я не могу быть безучастным. Я знаю, что, кроме моего письма, премьер-министру поступали и другие письма, касающиеся ситуации в Публичной библиотеке. Мы так надеялись, что премьер-министр ответит нам. Это его обязанность», - прокомментировал свою инициативу Даниил Гранин.

В итоге Министерство культуры РФ пообещало учесть мнение общественности по вопросу слияния. В данный момент вопрос объединения библиотек изучается с привлечением профессионального сообщества, отметили в Минкультуры.

В ближайшую субботу, 18 марта, пройдет «Марш в защиту Петербурга». Его главной темой станет требование отказать РПЦ в передаче в ее пользование Исаакиевского собора и проблема разрушения научно-культурного потенциала Петербурга, в том числе тема слияние РНБ и РГБ, а также застройки территории Пулковской обсерватории.