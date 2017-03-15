  • 15 Март 2017
USD 16.03.2017 59.1128 +0.1588
USD ММВБ 17:17 59.02800  
EUR 16.03.2017 62.8428 +0.0981
EUR ММВБ 17:17 62.7120  
Нефть($) 14.03.2017 51.59 +0.35
Нефть(p) 14.03.2017 3049.63 +28.83

Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров уверен, что объединения РНБ и РГБ не будет

Автор:


© Фото: пресс-служба ЗакСа

Темы дня

Он также добавил, что продолжает держать под контролем ситуацию со слиянием библиотек.

Спикер петербургского Законодательного собрания Вячеслав Макаров уверен, что объединения Российской национальной библиотеки и Российской государственной библиотеки не будет. Об этом он заявил сегодня, 15 марта, на брифинге в ЗакСе.

"Уверен, что никакого объединения не будет, потому что его и не должно быть", - цитирует Макарова "Фонтанка.ру". Председатель парламента также добавил, что продолжает держать под контролем ситуацию со слиянием РНБ и РГБ.

В январе 2017 года стало известно, что глава РНБ Александр Вислый и руководитель РГБ Владимир Гнездилов направили письмо на имя премьер-министра Дмитрия Медведева с просьбой о слиянии двух крупнейших в стране книгохранилищ.

Впоследствии в Петербурге был создан комитет спасения РНБ. Активисты также направили письмо Медведеву, в котором потребовали прекращения административного давления на сотрудников РНБ. Авторы письма также напомнили об увольнении сотрудницы РНБ библиографа Татьяны Шумиловой после того, как она публично высказала несогласие с политикой руководства РНБ.

Обращение к Медведеву комитета спасения РНБ подписали в том числе историк Лев Лурье, журналист Галина Артеменко, театральный критик Елена Вольгуст, заслуженная артистка РФ Лариса Дмитриева и другие. Более того, «Новая газета» пишет еще об одном письме Медведеву, на этот раз от Даниила Гранина, писателя, фронтовика и почетного гражданина Петербурга.

«Я обратился к председателю правительства РФ Д. А. Медведеву как президент Общества друзей РНБ. В этой ситуации я не могу быть безучастным. Я знаю, что, кроме моего письма, премьер-министру поступали и другие письма, касающиеся ситуации в Публичной библиотеке. Мы так надеялись, что премьер-министр ответит нам. Это его обязанность», - прокомментировал свою инициативу Даниил Гранин.

В итоге Министерство культуры РФ пообещало учесть мнение общественности по вопросу слияния. В данный момент вопрос объединения библиотек изучается с привлечением профессионального сообщества, отметили в Минкультуры.

В ближайшую субботу, 18 марта, пройдет «Марш в защиту Петербурга». Его главной темой станет требование отказать РПЦ в передаче в ее пользование Исаакиевского собора и проблема разрушения научно-культурного потенциала Петербурга, в том числе тема слияние РНБ и РГБ, а также застройки территории Пулковской обсерватории.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Политика

    Лучшее в Петербурге

    День святого Патрика: история, празднование РПЦ и афиша в Петербурге

    Кто такой святой Патрик, что он сделал для Ирландии, как раньше праздновали St. Patrick's Day, чем торжество славится сейчас и где отпраздновать День Ирландии в Северной столице.

    читать далее →

    Лучшие спектакли о любви в Петербурге

    Для тех, кто еще не определился с подарком на 8 марта для своей любимой, «Санкт-Петербург.ру» подобрал пять лучших романтических спектаклей, которые идут в Северной столице этой весной.

    читать далее →

    Великий пост: специальное меню в ресторанах Петербурга

    Морковные котлеты с луковым мармеладом и кленовым соусом, запеченная груша с бананово-мятным воздушным муссом, малиновый суп и многое другое - в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Дело в шляпе: как изготавливают женские шляпки

    Кто изобрел цилиндр, почему в Средневековье были распространены соломенные шляпы и как родилась пословица «Безумен, как шляпник». Все об истории возникновения, моде на шляпки и о современном процессе изготовления головных уборов в Северной столице - в материале «Санкт-Петербург.ру».

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    "Санкт-Петербург.ру" тестирует камеру Iphone 7 Plus

    Креативный директор "Санкт-Петербург.ру" тестирует революционную камеру смартфона iPhone 7 Plus вместе с "МегаФон".

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Пять стрит-арт объектов Петербурга, о которых вы могли не знать

    Банка сгущенки, дракон из советского прошлого и другие стрит-арт объекты Северной столицы, которые незаслуженно остались незамеченными жителями и гостями города.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    07.03.17
    Боль в позвоночнике: чем она опасна?
    03.03.17
    В чем плюсы добровольного медицинского страхования?
    28.02.17
    Недвижимость Санкт-Петербурга: экспресс-обзор
    28.02.17
    «Форд» локализует автопроизводство на территории России
    28.02.17
    Позвольте компании «Форсаж» позаботиться о металлоломе
    27.02.17
    Снимаем недорого офис в центре Санкт-Петербурга
    24.02.17
    Самые популярные стиральные машины
    22.02.17
    Кожаные куртки от ТОТОGROUP: эффектный дизайн и безупречное качество

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm